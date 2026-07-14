Xbox pronta a lanciare il sistema di conversione da disco a digitale

Il mondo Xbox è in fermento dopo che l'atteso aggiornamento per gli utenti del programma Insider è stato posticipato, alimentando le speculazioni su una novità di grande portata. Brad Rossetti, a capo del programma Xbox Insider, ha lasciato intendere che il ritardo è dovuto a un aggiornamento che "vale l'attesa", una frase che ha spinto l'insider Jez Corden a confermare l'imminenza della notizia. Al centro di questo misterioso progetto vi è Project Positron, il piano di Microsoft per facilitare la transizione dai giochi fisici a quelli digitali, una mossa strategica fondamentale in un momento in cui la concorrenza, nello specifico PlayStation, si prepara a interrompere il supporto ai dischi a partire dal gennaio 2028.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, il sistema permetterebbe ai giocatori di inserire i dischi compatibili di Xbox One o Xbox Series X nella console per ricevere una licenza digitale permanente collegata al proprio account Microsoft. Questo approccio non significherebbe la fine del possesso dei giochi, ma offrirebbe una soluzione innovativa per affrontare un futuro in cui i supporti fisici diventeranno sempre più rari. I vantaggi principali di questo sistema risiedono nella possibilità di mantenere viva la pratica del prestito dei giochi agli amici e la sopravvivenza del mercato dell'usato, poiché la licenza digitale sarebbe trasferibile da un account all'altro nel momento in cui il titolo viene venduto, garantendo così che il valore dell'acquisto resti nelle mani dell'utente.

Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale da parte di Microsoft, tutto lascia presagire un debutto imminente di Positron, pronto a cambiare radicalmente l'ecosistema console. In attesa di ulteriori dettagli, è emerso che Microsoft sta testando anche altre funzionalità all'interno del programma Insider, come l'introduzione di Gamertag estesi a 15 caratteri, il supporto per gli obiettivi di Xbox 360 all'interno degli Hub di gioco e la possibilità, attesissima dagli utenti, di utilizzare il cloud gaming mentre la console è impegnata nel download di altri aggiornamenti.