NVIDIA e SEGA celebrano 30 anni di innovazione: Virtua Fighter Crossroads arriva su RTX Spark

La storica cornice del GiGO Akihabara Building 3 di Tokyo - iconico tempio della cultura arcade - ha fatto da sfondo a una celebrazione d’eccezione: il trentesimo anniversario della collaborazione tra NVIDIA e SEGA. Per l'occasione, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha incontrato i vertici di SEGA, tra cui l'amministratore delegato Haruki Satomi e il leggendario creatore di Virtua Fighter, Yu Suzuki, per ripercorrere un legame nato nel 1996, quando NVIDIA fece il suo ingresso nel mondo della grafica videoludica con il chip NV1, destinato a portare per la prima volta l'esperienza di combattimento 3D di Virtua Fighter su PC.

Guardando al futuro, l'annuncio più significativo riguarda l'integrazione dei titoli SEGA all'interno di NVIDIA RTX Spark. Il primo a beneficiare di questa sinergia sarà VIRTUA FIGHTER CROSSROADS, che inaugura ufficialmente il supporto del publisher giapponese verso le tecnologie RTX. Questa transizione segna un passaggio evolutivo per il catalogo SEGA, che punta a offrire ai giocatori esperienze visive di nuova generazione, capitalizzando la potenza di calcolo e le funzionalità grafiche avanzate messe a disposizione dalla piattaforma NVIDIA.

La scelta di celebrare questa ricorrenza proprio ad Akihabara non è casuale: rappresenta il trait d'union tra l'eredità dei cabinati che hanno definito un'epoca e la frontiera tecnologica del cloud gaming e del ray tracing. Con l'ingresso dei suoi franchise più celebri in RTX Spark, SEGA si prepara a rendere accessibili le proprie icone videoludiche a una platea globale, garantendo prestazioni grafiche che promettono di ridefinire il concetto di fedeltà visiva. Il sodalizio tra le due aziende si conferma dunque un pilastro fondamentale dell'industria, capace di evolvere costantemente dal 1996 a oggi, trasformando quella che era una collaborazione pionieristica su sistemi arcade in una piattaforma di innovazione tecnologica che guarda al futuro del gaming digitale.