AOC presenta i nuovi monitor gaming ultrawide della serie G4 per l'integrazione tra lavoro e gioco

Il brand AGON by AOC ha ufficializzato l'espansione della propria linea di monitor ultrawide curvi con il lancio dei nuovi modelli AOC GAMING CU34G4CA e CU34G4ZCA. Entrambi i dispositivi, caratterizzati da una diagonale di 34 pollici e un pannello Fast VA curvo 1500R, sono stati progettati per abbattere le barriere tra l'uso professionale e quello videoludico. Grazie alla risoluzione WQHD e al formato 21:9, questi schermi assicurano un campo visivo esteso capace di massimizzare l'immersione nei simulatori di volo o di guida, garantendo al contempo una produttività superiore per chi lavora con fogli di calcolo, timeline o sistemi multitasking, sostituendo efficacemente la configurazione a doppio monitor con un'unica superficie di lavoro priva di cornici centrali.

La proposta tecnica si declina in due configurazioni distinte per rispondere a ogni esigenza di competitività. Il modello CU34G4CA punta alla fluidità immersiva con un refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms, posizionandosi come scelta ideale per i titoli single-player e l'uso quotidiano. Al vertice della gamma si colloca il CU34G4ZCA, che spinge le performance verso il gaming competitivo grazie a una frequenza nativa di 240 Hz, overcloccabile fino a 250 Hz, e un tempo di risposta di 0,3 ms che elimina praticamente ogni traccia di motion blur. Entrambi i monitor integrano la certificazione DisplayHDR 400 con una luminosità di picco di 450 nit, assicurando contrasti profondi e immagini di elevato impatto visivo nei titoli open world.

Particolare attenzione è stata rivolta alle necessità del lavoro ibrido, con l'integrazione di una connettività di classe enterprise. I monitor dispongono di una porta USB-C con Power Delivery da 90 W, che permette di alimentare il laptop e trasmettere segnali video e dati attraverso un unico cavo. Il cuore della postazione è rappresentato dallo switch KVM hardware integrato, che consente di gestire simultaneamente due sistemi distinti, come un PC da gaming e una workstation aziendale, tramite un solo set di tastiera e mouse. L'hub USB 3.2 Gen 1 completa la dotazione, facilitando la gestione di periferiche esterne e mantenendo l'area di lavoro libera dal disordine dei cavi.

Il comfort dell'utente rimane una priorità, supportata da un comparto ergonomico professionale che permette regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione orizzontale, riducendo l'affaticamento fisico durante le sessioni più prolungate. Le tecnologie Flicker-Free e Low Blue Mode proteggono la vista, mentre il software AOC G-Menu semplifica la gestione delle impostazioni tramite un'interfaccia intuitiva. Grazie al supporto per la tecnologia Adaptive-Sync, i monitor garantiscono immagini sempre fluide, eliminando ogni fenomeno di tearing o stuttering per offrire un'esperienza visiva senza compromessi, sia durante le intense giornate lavorative che nelle sessioni di gioco più impegnative.