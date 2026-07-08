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PlayStation dice addio ai supporti fisici: dal 2028 solo giochi in formato digitale

In risposta al cambiamento delle preferenze dei consumatori, Sony Interactive Entertainment annuncia lo stop alla produzione di dischi per i nuovi titoli a partire da gennaio 2028.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/07/2026

Gaming

Il mondo dei videogiochi si prepara a un cambiamento epocale che ridefinirà il modo in cui gli utenti accedono ai nuovi titoli. Sony Interactive Entertainment ha infatti comunicato ufficialmente che, a partire da gennaio 2028, la produzione di dischi fisici per tutti i nuovi giochi destinati alle console PlayStation sarà definitivamente interrotta. Questa decisione, motivata dall'evidente spostamento delle preferenze dei consumatori verso i media digitali, segna un punto di svolta nel mercato dell'intrattenimento interattivo, portando l'azienda a concentrarsi esclusivamente sulla distribuzione tramite il PlayStation Store e i rivenditori autorizzati che offrono versioni in formato digitale. Sid Shuman, Senior Director di Sony Interactive Entertainment Content Communications, ha sottolineato come questo passaggio rappresenti una direzione naturale per l'azienda, volta ad allinearsi alle abitudini di una community che oggi predilige nettamente la praticità e l'immediatezza dei contenuti digitali rispetto ai tradizionali supporti ottici.

È fondamentale chiarire che questa transizione non avrà alcun impatto retroattivo: la nuova politica si applica infatti esclusivamente ai nuovi titoli che verranno rilasciati dopo la data indicata, garantendo che i giochi già disponibili sul mercato o quelli in uscita prima di gennaio 2028 continueranno a essere supportati e distribuiti anche nel loro formato fisico. La scelta di Sony riflette una visione strategica di lungo periodo, mirata a ottimizzare le risorse aziendali per promuovere l'innovazione nei metodi di accesso ai contenuti e offrire maggiore flessibilità ai giocatori, indipendentemente dal canale di acquisto preferito, sia esso digitale o presso i retailer. Con questa mossa, il colosso giapponese conferma il proprio impegno nel continuare a fornire un'esperienza di gioco di livello mondiale, adattando il proprio modello di business a un ecosistema sempre più orientato alla digitalizzazione globale dei servizi di intrattenimento.



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