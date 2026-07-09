Cooler Master V8 ACE 3DHP: il dissipatore single-tower che sfida le prestazioni dei dual-tower

Cooler Master ha ufficialmente lanciato il V8 ACE 3DHP, un dissipatore ad aria per CPU di tipo single-tower che promette di ridefinire gli standard del settore grazie a una potenza termica degna dei sistemi dual-tower più ingombranti. Progettato per rispondere alle esigenze di workstation premium, sistemi gaming, rendering 3D e training di modelli IA, questo nuovo flagship integra la brevettata tecnologia 3D Heat Pipe (3DHP), portando nel mondo desktop consumer i principi di raffreddamento avanzato tipici dei server ad alta densità.

La qualità costruttiva e l'efficienza termica del prodotto hanno trovato riscontro nei test indipendenti di Cybenetics, che ha classificato il V8 ACE 3DHP come il numero uno tra i dissipatori single-tower e il numero due a livello complessivo nel suo database di prestazioni. Questo risultato, ottenuto sulla piattaforma AMD, evidenzia la capacità del dissipatore di gestire processori ad alto TDP senza la necessità di ricorrere a strutture dual-tower più pesanti e voluminose, sfruttando un layout ibrido che combina due heat pipe 3DHP e quattro heat pipe convenzionali per massimizzare il trasferimento di calore dal processore verso una densa pila di alette in alluminio.

Un aspetto cruciale dello sviluppo di questo dissipatore riguarda la compatibilità con i componenti del sistema, in particolare la gestione dello spazio per i moduli di memoria. Cooler Master ha implementato un innovativo meccanismo a scorrimento tool-free per la ventola anteriore, che permette di farla scivolare verso l'esterno senza dover smontare staffe o componenti, garantendo così un accesso libero ai kit di memoria ad alto profilo. Questa soluzione elimina il classico compromesso tra dimensioni del dissipatore e spazio occupato sulla scheda madre, permettendo agli utenti di equipaggiare configurazioni RAM ad alte prestazioni senza restrizioni fisiche.

Il sistema di raffreddamento è spinto da una configurazione a doppia ventola da 120 mm realizzata in polimero a cristalli liquidi (LCP) per massimizzare il flusso d'aria ed eliminare la flessione delle pale. Dotate di Loop Dynamic Bearings, queste ventole garantiscono una longevità superiore con un tempo medio tra i guasti (MTTF) di oltre 200.000 ore, mantenendo un profilo acustico controllato nonostante le prestazioni elevate. L'estetica, ispirata alla presenza meccanica di un motore V8 ad alte prestazioni, si distingue per un design industriale non illuminato, sobrio e sofisticato, ideale per le build di fascia alta che puntano su un look pulito e professionale.

L'impegno di Cooler Master si estende alla precisione del montaggio, con versioni ottimizzate che includono staffe di montaggio in metallo premium dedicate per garantire stabilità strutturale. Le varianti Intel supportano i socket LGA 1851, 1700, 1200 e serie 115x, mentre le opzioni AMD sono compatibili con i socket AM5 e AM4. Con il debutto del V8 ACE 3DHP, l'azienda conferma la propria posizione di "Thermal Authority" nel mercato consumer, offrendo una soluzione che unisce l'ingegneria necessaria per le infrastrutture IA e server alla praticità richiesta dagli appassionati di PC desktop.