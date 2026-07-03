Cooler Master lancia le nuove ventole MasterFan A e M: prestazioni record certificate da Cybenetics Labs

Cooler Master ha annunciato il debutto della nuova serie di ventole MasterFan, composta dai modelli MasterFan A120, A120 FC e MasterFan M120 ARGB, segnando un importante passo avanti nel campo della gestione termica per PC. Questi nuovi prodotti hanno ottenuto la massima certificazione “Diamond” per la pressione statica da parte di Cybenetics Labs, un riconoscimento che li pone al vertice tra tutte le ventole da 120mm valutate fino a oggi dall'ente indipendente. Questo risultato non è frutto di un’autovalutazione, ma è stato convalidato attraverso test rigorosi in camera semi-anecoica, seguendo gli standard internazionali ISO 5801-2007, AMCA 210-0 e ASHRAE 51-2007, garantendo così agli utenti una reale corrispondenza tra le specifiche dichiarate e le prestazioni effettive durante l’uso quotidiano.

Il punto di forza dell’intera gamma risiede nell’adozione di un frame in alluminio, una scelta ingegneristica che elimina le flessioni tipiche dei telai in polimero sotto carico, assicurando una struttura solida e durevole. La serie A si distingue per l'utilizzo di pale in alluminio pressofuso che mantengono una geometria precisa a qualsiasi velocità di rotazione. Questa caratteristica permette di ridurre lo spazio tra le pale e il telaio a soli 0,6 millimetri, una tolleranza estremamente ridotta che minimizza le perdite d'aria e massimizza la pressione statica. Grazie a questo design all'avanguardia, che include anche un motore trifase a sei poli, la serie A ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui l'iF Design Award 2026 e il Red Dot Award 2026, confermando l'eccellenza del progetto non solo nelle performance ma anche nell'estetica.

Per quanto riguarda la serie M, l'approccio ingegneristico si focalizza sull'accessibilità e sull'integrazione estetica, pur mantenendo standard qualitativi elevati. Queste ventole utilizzano pale in LCP (Liquid Crystal Polymer), un materiale che offre un'ottima rigidità con una massa inferiore rispetto all'alluminio, accoppiate a un Magnetic Dynamic Bearing (MDB) che sfrutta la levitazione magnetica per eliminare il contatto meccanico tra rotore e alloggiamento, riducendo l'attrito e aumentando la vita utile. Con l'aggiunta dell'illuminazione ARGB Gen.2 e un profilo di funzionamento ottimizzato, la serie M rappresenta una soluzione versatile per una vasta gamma di configurazioni. Entrambe le serie, A e M, saranno disponibili sul mercato europeo a partire da metà luglio 2026, offrendo ai videogiocatori e ai professionisti una nuova opzione per bilanciare efficienza termica e silenziosità operativa.