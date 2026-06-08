Epson rinnova la gamma EcoTank: stampanti più compatte e senza cartucce

Epson ha annunciato l'ampliamento della sua celebre linea EcoTank presentando quattro nuovi modelli di stampanti con serbatoi ricaricabili, pensati appositamente per le esigenze delle famiglie e degli uffici domestici. La caratteristica distintiva della nuova gamma risiede in un design ultracompatto che riduce l'ingombro di almeno il 25% rispetto ai modelli concorrenti sul mercato, facilitando il posizionamento del dispositivo anche nelle piccole postazioni di lavoro. Sviluppata per eliminare la scomodità e la spesa continua legata alla sostituzione delle cartucce tradizionali, la linea offre un risparmio sui costi di stampa che può raggiungere il 95%. Nella confezione è incluso un quantitativo di inchiostro sufficiente a coprire fino a tre anni di utilizzo quotidiano.

La proposta si articola in quattro soluzioni specifiche, progettate per diverse tipologie di utenza SOHO e domestica. Il modello EcoTank ET-1910 è indirizzato alle famiglie che cercano una stampa quotidiana semplice, gestibile anche da dispositivi mobili. La serie ET-2910 punta a offrire funzioni affidabili di stampa, scansione e copia a costi estremamente contenuti, mentre la serie ET-2920 aggiunge la praticità di uno schermo a colori da 3,7 centimetri. Infine, per i piccoli uffici e l'home office che richiedono maggiore velocità e produttività, la serie ET-4900 integra un alimentatore automatico di documenti insieme allo schermo a colori.

Le nuove stampanti sfruttano capienti serbatoi ricaricabili attraverso flaconi richiudibili e antigoccia dotati di un meccanismo di inserimento pulito, progettato per accoppiarsi esclusivamente con il serbatoio del colore corrispondente. Il set di flaconi di ricambio vanta un'elevata resa, consentendo di stampare fino a 4.700 pagine in bianco e nero e 7.500 pagine a colori, riducendo drasticamente gli sprechi e la frequenza delle ricariche. Sul piano delle performance, i dispositivi garantiscono una velocità di stampa che raggiunge le 11 pagine al minuto, un vassoio carta posteriore da 100 fogli e la facoltà di stampare fotografie senza bordi fino al formato 10x15 centimetri.

Dal punto di vista della connettività, la gamma integra sistemi Wi-Fi e Wi-Fi Direct con un supporto ottimizzato per le reti mesh, volto a garantire una connessione wireless stabile e performante nell'ambiente domestico. La compatibilità con l'applicazione Epson Smart Panel e l'introduzione del supporto nativo ad Apple AirPrint permettono di stampare, scansionare e monitorare i livelli di inchiostro da smartphone e tablet in totale mobilità, senza la necessità di installare driver dedicati. I nuovi modelli si basano sulla tecnologia di stampa Heat-Free di Epson, che non impiega calore nel processo, assicurando un consumo energetico ridotto, requisiti minimi di manutenzione e una testina di stampa strutturata per durare l'intero ciclo di vita del prodotto, stimato su una durata complessiva di 50.000 pagine.