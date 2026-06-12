Luna Abyss "Adrift Edition" arriva su PlayStation 5 il 27 agosto

L'editore francese Microids, in collaborazione con lo sviluppatore Kwalee, ha annunciato ufficialmente il lancio della versione fisica di Luna Abyss per PlayStation 5. L'edizione speciale da collezione, battezzata Adrift Edition, farà il suo debutto nei negozi il 27 agosto 2026, celebrando l'ottimo riscontro ottenuto dal lancio in formato digitale avvenuto il 21 maggio 2026, che ha registrato un solido punteggio di 81 su Metacritic. Questa esclusiva versione retail includerà il disco con il gioco base, un Mini Concept Artbook cartaceo ricco di bozzetti sulla geometrica architettura del titolo e il codice per riscattare la colonna sonora ufficiale in formato digitale.

Luna Abyss si presenta come un frenetico action-adventure in prima persona che fonde sezioni di platforming agili e verticali a intensi combattimenti a fuoco ereditati dalla tradizione dei bullet-hell. La trama segue le vicende di Fawkes, un detenuto condannato a esplorare una spaventosa megastruttura abbandonata che si sviluppa nelle viscere di Luna, una misteriosa luna artificiale specchio. Il protagonista ha il compito di recuperare le tecnologie dimenticate della colonia perduta di Greymont, ormai consumata dal tempo e da una terribile Piaga. Durante l'esplorazione di queste rovine, ogni mossa del giocatore viene strettamente sorvegliata da Aylin, l'intelligenza artificiale incaricata di fare da guardiana alla prigione. Nel frattempo, il cammino di Fawkes viene costantemente tormentato da echi di follia, dai dogmi del "Padre di Tutti" e dalle inquietanti voci dell'Abisso, che lo trascineranno al centro di una criptica profezia da cui dipenderà il suo destino.

Il cuore dell'esperienza di gioco si divide tra una navigazione dinamica degli scenari e la pura sopravvivenza. I giocatori devono infatti correre, saltare e sfruttare lo scatto aereo per farsi strada all'interno di una colossale struttura aliena dal design brutalista, sperimentando un sistema di movimento fluido in prima persona. Al contempo, per resistere alle ondate di anime corrotte e agli orrori cosmici che popolano l'Abisso, è necessario impugnare le armi con prontezza, imparando a padroneggiare i propri strumenti e ad adattarsi al volo per schivare le intricate e geometriche tempeste di proiettili nemici.