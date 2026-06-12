ASUSTOR lancia il nuovo NAS Selector: lo strumento online per trovare lo storage ideale

ASUSTOR ha annunciato la disponibilità del nuovo NAS Selector. Si tratta di uno strumento online interattivo progettato per semplificare il processo di scelta all'interno del proprio catalogo di prodotti, eliminando i dubbi e le complessità tecniche che spesso accompagnano l'acquisto di un sistema di archiviazione di rete (NAS). La risorsa si rivolge sia agli utenti meno esperti sia ai professionisti IT e alle aziende, aiutandoli a dimensionare correttamente l'infrastruttura di storage.

Il funzionamento del tool si basa su un percorso guidato composto da domande intuitive. Analizzando diversi parametri in tempo reale, il sistema restituisce una selezione personalizzata di modelli basata su requisiti concreti e scenari d'uso reali. Uno dei pilastri di NAS Selector è la ricerca basata sul profilo professionale dell'utente: categorie come fotografi, videomaker, creatori di contenuti, sviluppatori, piccole imprese, studi professionali o utenti domestici possono ricevere raccomandazioni mirate che riflettono le reali necessità operative del proprio settore, azzerando il rischio di acquistare una macchina sottodimensionata o inutilmente costosa.

Oltre al profilo lavorativo, il configuratore permette di filtrare i dispositivi in base a funzionalità software specifiche. È possibile impostare la ricerca richiedendo il supporto alla virtualizzazione, la presenza di funzionalità per server VPN o server web, la compatibilità con le snapshot Btrfs per la protezione dei dati, i sistemi di backup avanzati, la gestione della cache SSD o la riproduzione multimediale diretta.

Infine, NAS Selector offre un controllo granulare sulle caratteristiche hardware desiderate. Gli utenti possono selezionare i modelli in base al numero di alloggiamenti (bay) per i dischi rigidi, al formato dello chassis (tower o rack per armadi aziendali), alla presenza di slot per unità M.2 NVMe e alle opzioni di connettività di rete ad alta velocità come le porte a 2.5GbE, 5GbE e 10GbE. Attraverso questo approccio mirato, ASUSTOR punta a facilitare l'individuazione della piattaforma ideale per il backup, la collaborazione e la protezione dei dati, ottimizzando gli investimenti tecnologici presenti e futuri dei propri clienti.