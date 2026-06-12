ASUS ROG lancia gli auricolari Cetra Open Wireless: audio immersivo e consapevolezza ambientale

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il debutto dei ROG Cetra Open Wireless, innovativi auricolari progettati per offrire un'esperienza sonora di alto livello senza isolare l'utente dall'ambiente circostante. Grazie al design "open", questi auricolari si rivolgono a un pubblico trasversale che spazia dai videogiocatori agli appassionati di musica, fino a chi pratica sport all'aria aperta, garantendo la massima sicurezza grazie alla costante percezione dei rumori stradali o ambientali. I dispositivi sono già disponibili sul mercato italiano al prezzo consigliato di 209,90 euro.

Il comparto tecnico si affida a una connettività Dual-Mode che permette di accoppiare gli auricolari tramite il classico standard Bluetooth oppure attraverso la tecnologia proprietaria ROG SpeedNova a 2,4 GHz. Quest'ultima configurazione, pensata specificamente per i videogiocatori, azzera la latenza garantendo un perfetto sincronismo tra l'azione visualizzata sullo schermo e il segnale acustico. In dotazione viene fornito un dongle USB-C che introduce per la prima volta il supporto alla ricarica passthrough monodirezionale: gli utenti possono collegare il trasmettitore al proprio smartphone, console o PC e, contemporaneamente, connettere un cavo di alimentazione per caricare il dispositivo da gioco senza dover scollegare gli auricolari.

L'architettura acustica è guidata da driver a diaframma da 14,2 mm con rivestimento in DLC (diamond-like carbon). Questa soluzione ingegneristica è stata scelta per riprodurre fedelmente uno spettro sonoro ampio, riducendo al minimo le distorsioni e offrendo alti cristallini combinati a frequenze basse corpose. Per personalizzare l'ascolto sono presenti due modalità digitali integrate: la tecnologia Phantom Bass, che enfatizza la percezione delle basse frequenze, e la modalità Immersion Mode, studiata per attenuare il rumore di fondo quando si desidera maggiore concentrazione.

Il design punta sul comfort e sulla stabilità durante i movimenti intensi, sfruttando archetti ergonomici in silicone flessibile e un laccetto da collo riflettente e removibile, utile per la visibilità durante gli allenamenti serali. Per la gestione delle tracce e delle chiamate, ASUS ROG ha preferito l'inserimento di pulsanti fisici al posto dei classici sensori touch. I comandi meccanici garantiscono un feedback tattile preciso ed evitano i tocchi involontari causati dal sudore o dalla pioggia. La struttura è inoltre protetta dalla certificazione di impermeabilità IPX5, che garantisce la totale resistenza agli schizzi d'acqua e ai flussi di sudore durante le sessioni di corsa o i bagnati tragitti quotidiani.

Sul fronte dell'autonomia, i ROG Cetra Open Wireless garantiscono fino a 16 ore di utilizzo continuo con una sola carica in modalità Bluetooth, impostando il microfono in modalità muto e mantenendo l'illuminazione RGB disattivata. Il sistema supporta inoltre la ricarica rapida: sono sufficienti quindici minuti di collegamento alla rete elettrica per ottenere fino a tre ore di autonomia aggiuntiva. I canali di vendita ufficiali includono gli ASUS Gold Store, i partner commerciali fisici e online e i rivenditori autorizzati aderenti al programma di distribuzione nazionale Powered by ASUS.