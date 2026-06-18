Xiaomi amplia la gamma audio: arrivano le REDMI Headphones Neo e le REDMI Buds 8

Xiaomi ha annunciato in Italia il lancio delle nuove REDMI Headphones Neo e REDMI Buds 8, espandendo la propria offerta nel settore audio con soluzioni progettate per i giovani e per chi cerca libertà di movimento. Il fiore all'occhiello della nuova linea è rappresentato dalle REDMI Headphones Neo, cuffie over-ear che ridefiniscono gli standard di categoria grazie a un'incredibile autonomia di 72 ore garantita da una batteria da 600 mAh. Questo modello si distingue per la sua estrema versatilità, offrendo una doppia modalità di ascolto: in mobilità, tramite il protocollo Bluetooth 5.4, che assicura una connessione stabile e a bassa latenza, e via cavo tramite l'interfaccia USB Audio, che sblocca una risposta in frequenza estesa fino a 40kHz, ideale per gli audiofili e le attività professionali di editing. Con un design ergonomico dal peso contenuto di soli 263 grammi, queste cuffie sono pensate per garantire il massimo comfort prolungato, rendendole adatte all'uso quotidiano in ufficio o durante i viaggi lunghi, e sono disponibili nelle eleganti colorazioni Obsidian Black e Sand White.

Parallelamente alle over-ear, Xiaomi introduce le REDMI Buds 8, la soluzione compatta pensata per chi cerca auricolari leggeri senza rinunciare alla qualità sonora. La gestione energetica rimane un punto di forza anche in questo modello, che offre un'autonomia completa di 11 ore, estendibile fino a 44 ore grazie alla custodia di ricarica, con la possibilità di ottenere 4 ore di riproduzione con una ricarica rapida di soli 10 minuti. L'esperienza di ascolto è resa immersiva dalla tecnologia di cancellazione del rumore fino a 50dB, capace di isolare efficacemente l'utente dai disturbi esterni anche in contesti particolarmente caotici. La qualità delle comunicazioni è ulteriormente supportata da un avanzato microfono con riduzione del rumore tramite AI, che garantisce chiamate nitide e prive di interferenze anche in presenza di vento o rumore ambientale, rendendo queste cuffie un compagno ideale per il lavoro in mobilità e per l'intrattenimento multimediale quotidiano.

Le nuove proposte di Xiaomi sono già disponibili sul mercato italiano su mi.com e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo. Le REDMI Headphones Neo vengono proposte al prezzo di listino di 74,99 euro, con un'offerta di lancio che abbassa il costo a 59,99 euro. Per quanto riguarda le REDMI Buds 8, il prezzo consigliato è di 59,99 euro, anch'esse soggette a un'offerta lancio che le rende disponibili a 49,99 euro. Con questo duplice lancio, il brand conferma la volontà di presidiare il segmento audio con dispositivi caratterizzati da un ottimo equilibrio tra tecnologia avanzata, design moderno e accessibilità economica.