OPPO annuncia la Reno16 Series: il debutto dell'IA creativa e la collaborazione globale con le BABYMONSTER

OPPO ha svelato ufficialmente l'arrivo della Reno16 Series in Italia, fissando la data di lancio per il 1° luglio. Questo nuovo dispositivo si distingue immediatamente nel panorama tecnologico per il particolare 3D Pop Planet Design, un linguaggio estetico audace e distintivo che trae ispirazione dalle immagini cosmiche, interpretando ogni individuo come un vivace pianeta in miniatura. La serie nasce con l'obiettivo preciso di intercettare le esigenze di una nuova generazione di utenti che pone al centro la creatività e l'espressione personale, offrendo una gamma completa di esperienze fotografiche e creative potenziate dall'intelligenza artificiale. Ling LIU, Overseas CMO di OPPO, ha sottolineato come l'evoluzione della serie Reno miri a fondere tecnologie di potenza elevata con l'individualità creativa, un concetto che trova riscontro perfetto nel nuovo design.

A testimoniare il forte legame con il pubblico più giovane e dinamico, OPPO ha annunciato la collaborazione con il gruppo femminile di fama internazionale BABYMONSTER, nominate ufficialmente nuove Reno Ambassador per alcuni mercati selezionati. La scelta delle artiste non è casuale: la loro energia coinvolgente, la grande influenza globale e lo spirito creativo riflettono appieno l'identità della Reno Series, consolidando il posizionamento del brand come icona di sicurezza in sé stessi ed espressione libera. Le BABYMONSTER accompagneranno dunque il debutto globale della serie, rappresentando l'ideale punto di incontro tra le performance avanzate dello smartphone e lo stile inconfondibile dell'entertainment contemporaneo.

Per celebrare questo lancio, OPPO ha introdotto una strategia commerciale che mette l'utente al centro, proponendo l'iniziativa “Testa e Resta”.

Fino al 28 giugno 2026, i clienti interessati potranno registrarsi attraverso il sito ufficiale per accedere all'acquisto in anteprima di uno smartphone della serie Reno16 usufruendo di uno sconto del 30%. La fiducia del produttore verso la qualità del nuovo dispositivo è confermata dall'offerta di un periodo di reso esteso fino a 90 giorni, che permette di testare le funzionalità AI in totale serenità. La proposta si arricchisce ulteriormente con la possibilità di ottenere, tramite un voucher dal costo simbolico di appena 0,99 euro, uno sconto aggiuntivo di 50 euro spendibile durante la fase di lancio su tutti i modelli della serie, affiancato da ulteriori agevolazioni dedicate specificamente agli studenti, rendendo l'accesso alla nuova tecnologia più semplice e conveniente.