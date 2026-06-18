Android 17, Wear OS 7 e Pixel Drop: Google lancia la rivoluzione software dell’estate

Google ha ufficialmente avviato il rilascio di Android 17, segnando una data fondamentale per l'ecosistema mobile dell'azienda. L'aggiornamento, disponibile da subito per i possessori di smartphone Pixel, arriverà sugli altri dispositivi Android nel corso dei prossimi mesi. In concomitanza con questo rilascio, l'azienda ha presentato il nuovo Pixel Drop di giugno e Wear OS 7, l'ultimo sistema operativo dedicato agli smartwatch, arricchendo l'esperienza d'uso su diverse categorie di dispositivi.

Android 17 introduce diverse novità orientate all'efficienza e alla creatività. La funzione Bubbles permette agli utenti di gestire le applicazioni in modalità pop-up invece che a schermo intero, semplificando il multitasking grazie anche a una nuova Bubble bar situata nella parte inferiore dello schermo che mantiene le conversazioni e le app recenti organizzate e accessibili. Per chi crea contenuti, la funzione Screen Reactions consente di registrare contemporaneamente tramite la fotocamera selfie e lo schermo del telefono, una soluzione ideale per realizzare tutorial e walkthrough. Gli utenti in possesso di dispositivi pieghevoli potranno inoltre beneficiare di una nuova Foldable gaming mode, che trasforma una metà dello schermo in un controller digitale mentre il gioco viene visualizzato sull'altra metà.

Il sistema operativo potenzia anche la sicurezza e il controllo genitoriale. Android 17 include controlli più granulari per la condivisione della posizione, il Live Threat Detection e miglioramenti significativi all'Advanced Protection. Inoltre, la funzione "Mark as lost" nel Find Hub garantisce una maggiore protezione in caso di smarrimento del dispositivo, mentre i genitori possono impostare limiti di tempo sullo schermo e filtri per i contenuti senza dover necessariamente collegare un account Google in fase di configurazione.

Il Pixel Drop di giugno si concentra in modo massiccio sull'intelligenza artificiale. Attraverso Gemini Omni, gli utenti possono modificare video semplicemente conversando con l'IA, creando avatar personalizzati o remixando clip e immagini tramite prompt testuali. La musica generativa arriva sugli smartphone Pixel con Lyria 3, che permette di creare brani scegliendo stile e tempo o caricando un'immagine come fonte di ispirazione per la composizione. Tra gli aggiornamenti hardware, i dispositivi della serie Pixel 10 ricevono la traduzione speech-to-voice con AudioLM, mentre Android Quick Share, che abilita funzionalità simili ad AirDrop, è ora disponibile su Pixel 9a e 8a. Infine, negli Stati Uniti, la funzione Take a Message consente agli utenti di registrare saluti personalizzati e ottenere trascrizioni vocali per le chiamate perse.

Per gli utenti di smartwatch, Wear OS 7 porta importanti novità di integrazione. Le Android Live Updates consentono di visualizzare direttamente sul polso informazioni in tempo reale come punteggi sportivi, arrivi di consegne o stati di allenamento. Il sistema permette inoltre di controllare altri dispositivi Android, come cuffie e altoparlanti domestici, e di visualizzare istantaneamente sullo smartwatch le foto scattate con gli smartglass. La sicurezza è infine al centro con Emergency Sharing: in caso di cadute, incidenti stradali o perdita di battito cardiaco, il dispositivo Pixel contatta automaticamente i servizi di emergenza e notifica i contatti preimpostati, offrendo una protezione attiva e immediata.