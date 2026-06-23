Xiaomi lancia la sfida al Prime Day con la campagna "Grande schermo, grandi emozioni"

Xiaomi partecipa al Prime Day con la campagna promozionale intitolata "Grande schermo, grandi emozioni". Fino al 26 giugno, il produttore mette a disposizione degli utenti italiani una vasta selezione di articoli con sconti fino al 40%, focalizzandosi non solo sulla qualità visiva dei grandi formati, ma anche sull'efficienza di un ecosistema AIoT per la smart home sempre più connesso e integrato, pensato per semplificare le routine quotidiane.

Il comparto dedicato all'intrattenimento vede protagonisti i TV flagship da 65" e 75" delle serie F e F PRO, studiati appositamente per offrire un'esperienza da cinema direttamente in salotto. Parallelamente, la casa intelligente viene potenziata da offerte sulla gamma Xiaomi Robot Vacuum, ideali per l'automazione della pulizia, e da grandi elettrodomestici a marchio Mijia, come le moderne lavasciuga e i frigoriferi di grande capacità, che combinano estetica funzionale ed efficienza energetica per rispondere alle esigenze della vita contemporanea.

Il catalogo in promozione include naturalmente anche il settore mobile e tablet, dove spicca la serie flagship Xiaomi 17T e 17T Pro, celebre per il suo comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica e qui proposto in pacchetti vantaggiosi abbinati al tablet REDMI Pad 2. Completano l'offerta i dispositivi REDMI Note 15 Pro 5G e REDMI Note 15 5G, apprezzati per la loro autonomia prolungata, i modelli POCO X8 Pro e POCO C85 orientati alle prestazioni nel gaming, oltre a una selezione di wearable come la Xiaomi Smart Band 10 e il Watch S4 per il monitoraggio costante del benessere.

Tutte le promozioni sono attive in Italia e negli altri mercati chiave europei e rappresentano un'opportunità strategica per chi desidera aggiornare il proprio setup tecnologico. Gli utenti interessati a scoprire il dettaglio di ogni offerta possono consultare la pagina ufficiale di Xiaomi su Amazon.it, dove è disponibile l'intero assortimento di prodotti in sconto fino alla chiusura dell'evento fissata per il prossimo 26 giugno.