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Meta presenta i nuovi Meta Glasses: l'intelligenza artificiale diventa stile indossabile

In collaborazione con EssilorLuxottica, il nuovo dispositivo integra Meta AI basata su Muse Spark e offre 26 varianti di design per un'esperienza quotidiana all'avanguardia.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 25/06/2026

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Meta ha annunciato ufficialmente il lancio dei Meta Glasses, un progetto innovativo sviluppato in partnership strategica con EssilorLuxottica che ridefinisce il concetto di indossabile nell'era dell'intelligenza artificiale. Proposti a un prezzo di partenza di 299 dollari, questi occhiali non si limitano a offrire tecnologia avanzata, ma si presentano come un accessorio di moda grazie a una cura meticolosa per i materiali e l'estetica. Il dispositivo è stato progettato per agire come un assistente personale all-day, capace di comprendere il mondo dalla prospettiva dell'utente e di integrarsi fluidamente nella vita di tutti i giorni.

La varietà è uno dei punti di forza della collezione, che debutta con 26 stili differenti per venire incontro a ogni esigenza di gusto e occasione, garantendo inoltre la piena compatibilità con lenti graduate. La linea include modelli diversificati come il versatile Meta Adventurer, il distintivo Meta Fury e la linea dal profilo sottile Meta Glasses by Kylie, nata dalla collaborazione con Kylie Jenner. Ogni aspetto del design, inclusi i naselli regolabili, è stato ottimizzato per assicurare un comfort prolungato durante l'arco della giornata.

Il vero motore dell'esperienza è la nuova Meta AI powered by Muse Spark, il primo modello nato dai laboratori di superintelligenza di Meta. Questa tecnologia abilita funzionalità multimodali che permettono agli occhiali di fornire risposte intelligenti, gestire il calendario, ottimizzare le abitudini quotidiane e persino offrire supporto alla traduzione in tempo reale in 14 lingue, abbattendo le barriere linguistiche durante le conversazioni. Le capacità del sistema sono in continua evoluzione grazie a costanti aggiornamenti software, che introdurranno a breve anche la navigazione pedonale assistita.

Dal punto di vista dell'esperienza utente, i Meta Glasses integrano sistemi di audio open-ear per un ascolto cristallino che mantiene l'utente vigile sull'ambiente circostante e un avanzato array di microfoni per una gestione perfetta delle chiamate e dei comandi vocali. La possibilità di catturare foto e video in modalità hands-free permette di immortalare i momenti più importanti senza distrazioni. La privacy è tutelata da impostazioni trasparenti e salvaguardie integrate, mentre l'autonomia è garantita da oltre 8 ore di utilizzo continuativo, supportate da una custodia di ricarica portatile capace di offrire fino a 40 ore di energia supplementare.

Il prodotto è disponibile all'acquisto presso il sito ufficiale Meta, Amazon, Best Buy e i principali rivenditori autorizzati come Lenscrafters e Sunglasses Hut, segnando l'inizio di una nuova era in cui l'intelligenza artificiale diventa un elemento essenziale del nostro stile quotidiano.



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