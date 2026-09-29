Vecchi smartphone dimenticati nei cassetti e scarsa consapevolezza sul deprezzamento tecnologico in Italia

Quasi tutti ne possiedono almeno uno: uno smartphone dimenticato in un cassetto, un tablet inutilizzato da mesi o un vecchio laptop sostituito da un modello più recente. Dispositivi che continuano a occupare spazio nelle case degli italiani e che, mentre restano fermi, perdono progressivamente valore. È da questa consueta disattenzione che parte la nuova ricerca commissionata da Swappie. L'indagine rivela che prima di procedere alla vendita o alla permuta, gli italiani tendono ad attendere lunghi periodi: in media 15 mesi per uno smartphone, 14 mesi per un tablet e 14 mesi e mezzo per un computer portatile.

Nonostante molti riconoscano il potenziale economico dei propri vecchi device, persiste un divario informativo significativo. Appena il 9% degli italiani è pienamente consapevole del fatto che un dispositivo elettronico può perdere oltre la metà del proprio valore in soli 6 mesi, mentre il 44% tende a sottostimare o ignora del tutto la velocità di questo deprezzamento. Tra coloro che hanno effettuato transazioni negli ultimi 5 anni, quasi una persona su 2 ammette di aver perso denaro aspettando troppo tempo prima di agire, provando un conseguente rimpianto. A frenare la vendita subentrano motivazioni pratiche: il 21% conserva i prodotti per effettuare eventuali backup, mentre l'11% ritiene erroneamente che siano troppo danneggiati per avere ancora un mercato.

Per rispondere a queste esigenze e incoraggiare i consumatori a rimettere in circolo la tecnologia inutilizzata, in occasione del decimo anniversario Swappie ha deciso di ampliare il proprio servizio di trade-in estendendolo anche ai tablet e, nei prossimi mesi, ai laptop. Offrire una stima immediata e un prezzo di permuta garantito rappresenta la chiave per trasformare un'abitudine passiva in un'opportunità di valore per l'economia circolare.