Prestazioni superiori e display Amoled nel nuovo sportwatch Coros Pace 4 Pro

COROS ha annunciato il lancio ufficiale del nuovo COROS PACE 4 Pro, uno sportwatch di fascia alta pensato specificamente per gli atleti di tutti gli sport di endurance. Il dispositivo si distingue per offrire lo schermo più grande mai realizzato dall'azienda, una robusta ghiera in titanio, un'eccezionale autonomia che garantisce fino a 60 ore di tracciamento GPS e un display brillante, il tutto racchiuso in un corpo incredibilmente sottile e leggero.

Tra le specifiche tecniche più rilevanti spicca il display AMOLED da 1,47 pollici, protetto da un resistente vetro zaffiro, che vanta una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità massima di 3500 nit, assicurando una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Nonostante la generosa ampiezza dello schermo, la cassa ha uno spessore di soli 11,8 mm e ferma l'ago della bilancia a 43 grammi se abbinato al cinturino in nylon. Sul fronte energetico, la batteria assicura fino a 21 giorni di utilizzo quotidiano continuativo, confermarsi ai vertici della categoria.

Progettato per supportare gli utenti nelle sessioni di allenamento più intense, il PACE 4 Pro integra una memoria RAM raddoppiata rispetto al modello precedente, garantendo una reattività superiore nella mappatura globale e nella navigazione passo-passo. Una delle funzioni più innovative è rappresentata dal supporto alle note vocali, che permettono agli atleti di registrare memo audio sincronizzati automaticamente con i file GPS per annotare sensazioni a caldo o punti di interesse. Il comparto sensori monitora costantemente parametri vitali quali la frequenza cardiaca, l'altitudine, la saturazione di ossigeno, l'ECG e la variabilità notturna, integrandosi perfettamente con l'ecosistema digitale COROS e con piattaforme terze come Strava e TrainingPeaks.