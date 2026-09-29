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Precisione e trasparenza acustica con il nuovo monitor STUDIO 5X di Teufel

Teufel presenta STUDIO 5X, il suo primo monitor da studio attivo progettato per offrire a produttori musicali, sound designer e ingegneri del suono una riproduzione sonora estremamente precisa, analitica e trasparente.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/10/2026

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Lo specialista audio berlinese Teufel fa il suo ingresso ufficiale nel segmento professionale delle regie e degli studi di registrazione con il lancio di STUDIO 5X. Sviluppato interamente nella sede di Berlino, il sistema compatto combina un woofer a lunga escursione da 5,25 pollici con un'unità coassiale dedicata a medi e alti, dando vita a un vero sistema a 3 vie progettato per azzerare la colorazione del suono e garantire una risposta in frequenza estesa da 37 Hz a 24 kHz.

La configurazione concentrica coassiale posiziona midrange e tweeter sullo stesso asse, creando una sorgente puntiforme che assicura un'eccellente profondità della scena sonora e una localizzazione precisa nel campo stereo, mantenendo inalterate le prestazioni sia in verticale che in orizzontale. Durante la fase di progettazione, il team di acustica ha impiegato l'avanzato sistema Klippel Near-Field Scanner per ottimizzare la risposta in frequenza e fase, coadiuvato da DSP a fase lineare che preservano la struttura temporale e i transienti più rapidi.

Pensato per integrarsi in qualsiasi workflow professionale, il monitor offre un condotto bass reflex frontale per facilitare il posizionamento vicino alle pareti, filtri analogici di adattamento ambientale e punti di fissaggio M6 per configurazioni multicanale o immersive come il Dolby Atmos. Accanto alla versione standard, Teufel propone anche STUDIO 5X BT, che integra la connettività Bluetooth con supporto AAC e aptX HD per riprodurre rapidamente brani di riferimento e bozze da dispositivi mobili o laptop senza alterare il routing dell'interfaccia audio.

STUDIO 5X è disponibile da subito in coppia – con supporti da tavolo esclusi e sviluppati in collaborazione con König & Meyer – al prezzo di 499,99 euro.



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