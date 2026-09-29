Display AMOLED e doppia ricarica solare per il rivoluzionario orologio sportivo di Amazfit

Amazfit ha annunciato il lancio europeo di Amazfit T-Rex Dual Solar, il primo smartwatch sportivo al mondo equipaggiato con un sistema a doppia alimentazione solare e un luminoso display AMOLED da 1,32 pollici con picchi di 3.000 nit. La tecnologia di ricarica si basa su due distinti pannelli in vetro ceramico: il primo integrato discretamente nel display per catturare la luce durante l'uso quotidiano, mentre il secondo, più ampio e posizionato sul retro dell'orologio, sfrutta le pause all'aperto per ricaricare il dispositivo fino a due volte più velocemente.

Progettato per rispondere alle necessità degli amanti dell'escursionismo e dell'avventura estrema, lo smartwatch garantisce una flessibilità energetica straordinaria. Tre ore al giorno di esposizione a cinquantamila lumen possono estendere l'autonomia standard da venticinque a trentaquattro giorni sfruttando il pannello frontale, o fino a cinquantuno giorni utilizzando quello posteriore. In modalità di utilizzo outdoor estremo, l'energia solare continua permette di raggiungere la sbalorditiva soglia di 180 giorni di funzionamento continuo.

La robustezza strutturale rispecchia l'anima outdoor del dispositivo: la lunetta, i quattro pulsanti fisici e il pannello posteriore sono realizzati in titanio di grado 5 e vetro ceramico, mentre lo schermo è protetto da un resistente vetro zaffiro. Il T-Rex Dual Solar è inoltre progettato per operare ininterrottamente a temperature estreme comprese tra meno trenta e settanta gradi centigradi.

Sul fronte delle prestazioni sportive e della navigazione, il dispositivo integra un sistema di posizionamento supportato da sei costellazioni satellitari (tra cui GPS e Galileo), mappe topografiche scaricabili e funzioni avanzate di monitoraggio della salute e dell'allenamento ibrido, come l'analisi del carico fisico tramite l'applicazione Zepp. Completano la dotazione una torcia a LED integrata da duecento lux con modalità SOS e, per la versione destinata al mercato europeo, il supporto ai pagamenti tramite NFC.

Il nuovo Amazfit T-Rex Dual Solar è disponibile per i preordini a partire dal 22 settembre 2026 sul sito ufficiale e presso i rivenditori partner selezionati, al prezzo di vendita consigliato di 649,90 euro.