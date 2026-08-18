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I futuri Apple Watch: possibili nuovi formati e l'ipotesi di un dispositivo senza schermo

Tra le novità allo studio ci sono opzioni di formati inediti, il ritorno della cassa in ceramica, nuove colorazioni e una profonda integrazione con la rinnovata versione di Siri.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 18/08/2026

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Apple sta pianificando una profonda revisione dei suoi smartwatch, esplorando diverse direzioni per il futuro della gamma. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, sebbene non siano previsti cambiamenti radicali per gli imminenti modelli Series 12 e Ultra 4, l'azienda sta valutando diverse opzioni per un'eventuale riprogettazione complessiva dei suoi dispositivi indossabili.

Per mantenere la leadership in un mercato che vede una crescente diffusione di dispositivi privi di display (come quelli di Whoop), Apple starebbe "considerando nuovi dispositivi senza display, oltre a differenti tipologie di schermi e varie dimensioni". L'obiettivo è ampliare la lineup introducendo opzioni ancora più premium - andando oltre le attuali versioni Ultra e Hermès - ma anche abbassando la soglia d'accesso con un modello economico posizionato al di sotto dell'attuale Apple Watch SE. Sebbene Apple non abbia ancora definito i dettagli definitivi, i report indicano che un redesign di questa portata richiederà ancora uno o due anni.

In attesa di un restyling strutturale, il brand di Cupertino introdurrà novità più circoscritte nel corso del 2026 o 2027, tra cui il ritorno della cassa in ceramica, l'arrivo di nuove colorazioni e cinturini e aggiornamenti mirati alle funzioni per il monitoraggio della salute e del fitness. Indipendentemente dalle scelte estetiche, la prossima generazione di smartwatch offrirà inoltre una gestione avanzata e un'integrazione ottimizzata con la rinnovata intelligenza artificiale di Siri.



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