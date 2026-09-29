LG StanbyME 2 Max: il nuovo schermo super portatile da 32 pollici che porta libertà e versatilità in casa

LG Electronics ha annunciato il debutto sul mercato italiano di LG StanbyME 2 Max, l'evoluzione del celebre schermo lifestyle premiato ai CES® 2026 Innovation Awards. Pensato per integrarsi con naturalezza in ogni ambiente domestico, il nuovo dispositivo amplia la gamma introducendo il display più grande e performante mai integrato nella serie, unendo una spiccata portabilità a specifiche tecniche di livello superiore.

Il cuore del dispositivo è rappresentato da un ampio display da 32 pollici con risoluzione 4K UHD (3840x2160 pixel), che assicura immagini estremamente dettagliate e una superficie di visione nettamente superiore rispetto alla generazione precedente. La gestione dei flussi audiovisivi è affidata all'avanzato processore α8 AI Processor Gen3, il quale sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale la resa visiva e sonora tramite tecnologie dedicate come AI Picture Pro, AI Super Upscaling e AI Sound Pro, quest'ultima capace di riprodurre un audio surround virtuale a undici canali. L'esperienza immersiva è inoltre completata dal supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos.

La vera forza di LG StanbyME 2 Max risiede nella sua estrema versatilità d'uso. Grazie alla batteria integrata, che garantisce fino a quattro ore e mezzo di autonomia per la riproduzione video continua, lo schermo può essere facilmente sganciato dal pratico supporto a stelo con base a rotelle per essere utilizzato come un grande tablet portatile su qualsiasi piano d'appoggio o in terrazzo. Il design regolabile consente di inclinare e ruotare il pannello sia in orizzontale che in verticale, adattandosi perfettamente a ogni esigenza, dalla visione di film alla consultazione dei social media, fino alle videochiamate.

Basato sulla piattaforma webOS, il dispositivo offre accesso a un ricco ecosistema di servizi, inclusi gli oltre quattrocento canali gratuiti di LG Channels e la nuova piattaforma *LG Gallery+, che permette di trasformare lo schermo in un elemento d'arredo grazie a oltre cinquemila opere d'arte digitali. Arricchito da funzionalità interattive come Let's Draw e da un reattivo display touchscreen, LG StanbyME 2 Max è disponibile da oggi sullo shop online ufficiale e presso i migliori rivenditori di elettronica al prezzo consigliato al pubblico di 1.599 euro.