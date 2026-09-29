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TCL Kids Watch K5: il nuovo smartwatch 4G pensato per unire la libertà dei bambini e la serenità dei genitori

Il dispositivo indossabile debutta sul mercato italiano a novantanove euro e novanta centesimi, offrendo chiamate vocali e video, geolocalizzazione avanzata, funzioni di sicurezza e un design completamente personalizzabile.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/10/2026

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TCL ha annunciato la disponibilità ufficiale in Italia del nuovo TCL Kids Watch K5, uno smartwatch 4G compatto e versatile progettato per accompagnare le famiglie nella vita di tutti i giorni. Il dispositivo nasce per offrire il giusto equilibrio tra l'autonomia dei più piccoli e la tranquillità dei genitori, integrando in un unico accessorio strumenti di comunicazione diretta, sistemi di controllo parentale e un'elevata attenzione al design e al comfort d'uso.

Sul fronte della connettività e della sicurezza, il K5 consente di effettuare chiamate vocali, videochiamate, inviare messaggi vocali e condividere foto in modalità protetta, evitando la necessità di ricorrere a uno smartphone in età precoce. In caso di necessità, il pulsante SOS dedicato permette di inviare un segnale d'aiuto immediato. La localizzazione si affida a un sistema combinato che sfrutta GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi e celle telefoniche, consentendo ai genitori di verificare la posizione in tempo reale, impostare "Zone Sicure" personalizzate e consultare lo storico dei percorsi tramite l'applicazione TCL CONNECT.

Pensato specificamente per i polsi più minuti, il dispositivo vanta un peso di appena quarantasette grammi, un display da uno virgola quattro pollici e una certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria da 600 milliampereora garantisce un'autonomia fino a oltre due giorni di utilizzo continuo. Completano la dotazione la Modalità Scuola per limitare le distrazioni durante le lezioni, sveglie e promemoria programmabili e un sistema di accessori intercambiabili con cover, cinturini in TPU, tessuto e cordini da collo che sbloccano quadranti digitali dedicati. TCL Kids Watch K5 è disponibile nei negozi italiani al prezzo consigliato di 99,90 euro.



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