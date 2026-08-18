Philips annuncia il nuovo monitor gaming Evnia 32M2N6901A

Il mercato dei monitor da gaming si arricchisce di una nuova ed entusiasmante soluzione di fascia alta con il lancio del Philips Evnia 32M2N6901A, un display che unisce qualità visiva e prestazioni di livello superiore. Dotato di un pannello 4K QD-OLED da 32 pollici, questo monitor offre una risoluzione Ultra HD (3840 × 2160) pensata per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti e dei creatori di contenuti. Il prodotto sarà disponibile a partire da inizio settembre al prezzo consigliato al pubblico di 799,00 €, ponendosi come punto di riferimento per chi desidera rinnovare la propria postazione con tecnologie all'avanguardia.

L'esperienza visiva è uno dei punti di forza del nuovo modello Evnia, grazie alla combinazione tra la tecnologia QD-OLED e il supporto ai colori True 10-bit, che garantiscono sfumature uniformi, neri profondi e un contrasto eccezionale. La certificazione VESA Display HDR True Black 400 assicura punti luce intensi e dettagli nitidi in ogni condizione di illuminazione. Per preservare il benessere visivo durante le lunghe sessioni di utilizzo, il monitor integra inoltre una tecnologia avanzata Low Blue Light, che riduce le emissioni di luce blu nociva senza alterare la fedeltà cromatica delle immagini.

Sul fronte delle performance pure, il display assicura un controllo millimetrico e una fluidità straordinaria grazie a un tempo di risposta fulmineo di appena 0,03 ms e a una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, capaci di azzerare l'effetto ghosting anche nelle sequenze d'azione più concitate. La funzione Low Input Lag riduce al minimo il ritardo dei comandi, offrendo una risposta immediata alle azioni dell'utente. A completare l'immersione contribuiscono le tecnologie AI-Enhanced Ambiglow e AmbiScape, che proiettano luci dinamiche dal retro del monitor sincronizzandosi con i contenuti a schermo per espandere visivamente l'ambiente di gioco.

La dotazione tecnica è completata da una serie di soluzioni pensate per la massima praticità e versatilità quotidiana. Il monitor dispone di una connettività USB-C con ricarica fino a 90 W tramite Smart Power, ideale per alimentare i dispositivi collegati con un unico cavo, oltre a altoparlanti integrati da 5W e a una Compact Ergo Base completamente regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per garantire il massimo comfort ergonomico.