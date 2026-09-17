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Edizione fisica e contenuti speciali per GRIME II Definitive Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X

Pubblicato da Microids, sviluppato da Clover Bite e distribuito in una ricca confezione retail contenente esclusivi oggetti da collezione, l'attesissimo seguito invita i giocatori a tornare nel suo universo misterioso e surreale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 23/09/2026

Gaming

L'acclamato universo di GRIME si espande ulteriormente con l'uscita della versione fisica di GRIME II Definitive Edition, ora disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X. Distribuito da Microids, a seguito dello sviluppo curato da Clover Bite e della pubblicazione di Kwalee, questo formato retail offre sia ai fan di lunga data che ai collezionisti l'opportunità imperdibile di immergersi in un'ambientazione dark fantasy surreale, ricca di meraviglie, pericoli e lore intricata.

Pensata appositamente per chi ama il formato fisico, la Definitive Edition include una curata selezione di gadget da collezione oltre al gioco base:

  • Il gioco completo GRIME II

  • Un'esclusiva copertina reversibile

  • Un set di 4 carte dei boss

  • Un poster di alta qualità con le illustrazioni ufficiali

Seguito diretto del pluripremiato action-adventure uscito nel 2021, GRIME II mette i giocatori nei panni di un Senza Forma - un mimo artistico capace di assorbire i nemici sconfitti e di evocare potenti stampi a loro immagine e somiglianza. Ambientato in una terra inedita e misteriosa all'interno dell'universo di GRIME, il titolo sfida i giocatori a esplorare ambienti interconnessi e suggestivi realizzati con materiali insoliti, come unghie dipinte e vasi giganti, ciascuno popolato da civiltà uniche e personaggi profondi.

Il gameplay fonde esplorazione e combattimento attraverso meccaniche innovative e originali:

  • Stampi e attacchi speciali: assorbi i nemici sconfitti per plasmarli in stampi, utilizzabili per scagliare avversari, scatenare proiettili, stordire o evocare direttamente creature in battaglia.

  • Combattimento ambientale: sfrutta l'ambiente circostante a tuo vantaggio tattico per danneggiare i nemici vicini o lontani... ma fai attenzione, perché i tuoi avversari faranno esattamente lo stesso con te!

  • Parata e presa: sfrutta i tentacoli per parare gli attacchi in arrivo o afferrare i nemici per assimilarli, avvicinandoti alla comprensione della loro forma e sbloccando passaggi segreti.

  • Un mondo vivo e pulsante: personalizza il tuo stile di gioco scegliendo tra oltre 30 armi, 60 armature e 12 abilità uniche, esplorando i segreti nascosti in un mondo straordinario.

Che tu sia un veterano del primo capitolo o un nuovo giocatore in cerca di un'esperienza Metroidvania stimolante e visivamente sbalorditiva, l'edizione fisica di GRIME II Definitive Edition promette un viaggio indimenticabile nel cuore del surreale.



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