Arriva ASUS ROG Raikiri II Pro, il nuovo controller di fascia alta per il gaming su PC

ASUS Republic of Gamers ha presentato il nuovo ROG Raikiri II Pro PC, un controller d'élite progettato per offrire ai gamer professionisti e agli appassionati un controllo di precisione senza precedenti, un'ergonomia avanzata e ampie possibilità di personalizzazione. Disponibile a partire dalla seconda metà di settembre 2026 al prezzo consigliato di 219,90 € presso gli ASUS Gold Store e i principali partner commerciali, il dispositivo unisce tecnologie all'avanguardia e soluzioni pensate per dominare ogni sessione di gioco.

Il nuovo controller ROG si distingue per dotazioni tecniche di livello competitivo progettate per azzerare i tempi di risposta, a partire dal polling rate a 8.000 Hz abbinato alla tecnologia wireless a 2,4 GHz ROG SpeedNova per garantire una reattività immediata e una latenza estremamente ridotta, l'impiego di microswitch dedicati su croce direzionale, pulsanti ABXY, bumper e tasti posteriori per assicurare un'attuazione istantanea e un feedback tattile netto, e la funzione Dual Mode Triggers per consentire ai giocatori di passare rapidamente dai grilletti a corsa breve con microswitch ai grilletti con sensore TMR a corsa completa adattando la risposta del pad a ogni genere di gioco.

Il livello di personalizzazione del Raikiri II Pro è pensato per soddisfare qualsiasi stile di gioco grazie a moduli joystick TMR hot-swappable dotati di tecnologia anti-drift per input stabili nel tempo e forniti con due set differenti per tarare la forza di attuazione, a tasti rimappabili tra cui quattro pulsanti posteriori, due bumper claw aggiuntivi e quattro pulsanti frontali configurabili per qualsiasi impugnatura, a un pannello a colori integrato che permette di effettuare regolazioni immediate senza interrompere la partita, e al software ASUS Gear Link che offre opzioni avanzate di configurazione e introduce l'innovativa modalità Turbo, ideale per RPG, FPS e giochi di combattimento per abilitare una rapida ripetizione automatica.

Grazie all'elevata efficienza energetica, il ROG Raikiri II Pro garantisce fino a 79 ore di autonomia in modalità wireless a 2,4 GHz con una singola ricarica, mentre la confezione include una ricca dotazione di accessori di alto livello, tra cui una custodia protettiva portatile con funzione di ricarica, una base di ricarica con piedini, quattro placche di copertura per i tasti posteriori, uno strumento per la rimozione dei moduli e due joystick caps rimovibili.