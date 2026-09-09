Seafarer: The Ship Sim salpa su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Dopo aver completato il percorso in accesso anticipato su Steam iniziato nell'ottobre del 2025, Seafarer: The Ship Sim si prepara al grande salto commerciale con il rilascio della versione definitiva, in arrivo il 24 settembre 2026 non solo su PC ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sviluppato e pubblicato da astragon, il titolo offre agli appassionati un'esperienza di simulazione navale accessibile e profonda, mettendoli al timone di una vasta gamma di imbarcazioni impegnate in molteplici incarichi nei porti di tutto il mondo. Dal trasporto di merci alla rinfusa, container e gas liquefatto fino alle delicate operazioni di soccorso, antincendio e pattugliamento tipiche della Guardia Costiera, i giocatori dovranno affrontare sfide dinamiche in mare aperto.

L'edizione completa, proposta al prezzo di 34,99 euro sulle console (mentre la versione PC passerà da 24,99 a 29,99 euro), integra tutte le evoluzioni introdotte negli ultimi mesi, inclusa la recente modalità multiplayer cooperativa che permette a un massimo di quattro giocatori di salpare insieme per coordinare le manovre e superare le difficoltà marittime in squadra. I pre-ordini per le versioni console sono già aperti e includono il Voyager Pack, un pacchetto bonus che regala due navi aggiuntive e una serie di elementi cosmetici per personalizzare l'aspetto del proprio capitano.