Arriva la tastiera gaming analogica ASUS ROG Azoth 96 HE dotata di switch magnetici e display OLED

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità della ROG Azoth 96 HE, l'ultima aggiunta alla pluripremiata serie di tastiere gaming del marchio. Il nuovo modello vanta importanti aggiornamenti tecnologici, tra cui l'impiego di switch magnetici ROG HFX V2 hot-swappable, un compatto layout al 96% per offrire massima versatilità senza ingombri eccessivi e un polling rate a 8.000 Hz. La tastiera è inoltre dotata di un display touchscreen a colori da 1,47 pollici e di una pratica manopola a tre vie per la regolazione on-board dei punti di attuazione e delle impostazioni di sistema.

Pensata specificamente per gli appassionati e per i professionisti degli eSport, l'Azoth 96 HE si distingue per la possibilità di personalizzare il punto di attuazione dei tasti in un range compreso tra 0,1 e 3,5 mm, con una sintonizzazione estremamente precisa a step di 0,01 mm. L'integrazione del sensore ROG Hall assicura un rilevamento della pressione ad altissima precisione e riduce al minimo le interferenze elettriche, garantendo risposte ultra-rapide della funzione Rapid Trigger. Ogni esemplare viene inoltre sottoposto in fabbrica a un accurato processo di calibrazione multicurva per assicurare performance impeccabili.

Dal punto di vista della connettività, la tastiera supporta la modalità tri-mode, consentendo di collegare fino a 5 dispositivi in contemporanea tramite la tecnologia wireless ROG SpeedNova 8K, la connessione USB cablata o il Bluetooth. La gestione dei flussi di lavoro e delle sessioni di gioco risulta così fluida e priva di latenza. Il comfort di digitazione è ulteriormente garantito da un sistema di smorzamento a sei strati, composto da quattro strati in PORON, un pad in IXPE e un pad in silicone, progettati per assorbire efficacemente le vibrazioni e i rumori metallici.

Caratterizzata da una raffinata finitura metallica sulla cover superiore e arricchita da esclusivi tasti traslucidi con loghi ROG, la nuova tastiera gaming ASUS ROG Azoth 96 HE è immediatamente disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali al prezzo consigliato di 389,99 euro.