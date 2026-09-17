ASUS ROG alza l'asticella del modding con il case ROG Cronox ARGB e le ventole ROG Eurux

Il panorama dell’hardware per PC di fascia alta si arricchisce di soluzioni progettate per soddisfare le ambizioni dei gamer più esigenti e degli appassionati di modding grazie alle ultime novità annunciate da ASUS Republic of Gamers (ROG). La divisione gaming del colosso taiwanese ha introdotto ufficialmente sul mercato italiano il nuovo chassis ROG Cronox ARGB e la lineup di ventole ROG Eurux GR120 ARGB, due componenti pensati per dare vita a configurazioni esteticamente inconfondibili e dotate di capacità di raffreddamento allo stato dell’arte.

Il fiore all'occhiello di questa nuova offerta è rappresentato dal ROG Cronox ARGB, un case gaming in formato full-tower EATX che colpisce immediatamente per il suo design panoramico. Lo chassis è caratterizzato da un raffinato pannello in vetro temperato curvo ad apertura tool-less, che si estende in continuità dal lato al frontale offrendo una visuale sgombra e spettacolare su tutti i componenti interni, impreziositi da una elegante cornice con finitura in alluminio e dettagli minimalisti. Ma l'aspetto più innovativo all'interno dello chassis è l'integrazione di un display LCD da 9,2” a 60 Hz montato su cerniera, che può essere ruotato verso l'esterno per trovare l'angolazione di visione perfetta. Questo schermo offre un livello di personalizzazione senza precedenti: può riprodurre animazioni esclusive ROG, messaggi, promemoria, un orologio digitale attivo anche a PC spento, oppure fungere da dashboard interattiva per il monitoraggio in tempo reale delle statistiche di CPU, GPU, memoria e ventole, grazie anche a un intuitivo editor di temi integrato.

Dal punto di vista della compatibilità e della modularità, il ROG Cronox ARGB è progettato per ospitare l’hardware più potente sul mercato. Supporta schede madri EATX e modelli ATX BTF (Back to the Future) con connettori nascosti, garantendo un cable management straordinariamente pulito e un assemblaggio impeccabile. Lo spazio interno consente di alloggiare schede grafiche imponenti fino a 400 mm - come la monumentale ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition - supportate da un sistema di bloccaggio brevettato dello slot GPU, oltre a dissipatori per CPU fino a 180 mm e due radiatori da 360 mm. La dotazione di serie è particolarmente ricca: comprende tre ventole reverse preinstallate, un pannello di illuminazione ROG Strix XIN120 ARGB nella parte superiore della staffa laterale e una ventola di espulsione posteriore.

Accanto allo chassis, ASUS ROG introduce le nuove ventole ROG Eurux GR120 ARGB, progettate per massimizzare il flusso d'aria e la pressione statica grazie all’impiego di alette realizzate in polimeri a cristalli liquidi (LCP). Capaci di raggiungere una velocità di 2600 rpm, una portata d’aria di 85 CFM e una pressione statica di 4,5 mm H₂O, queste ventole da 120 mm garantiscono prestazioni eccellenti sia per la ventilazione dello chassis che per l'installazione su radiatori, mantenendo una rumorosità contenuta entro i 33 dB(A) anche sotto carico. Le ventole dispongono di tre zone ARGB indipendenti per effetti di luce stratificati e dinamici, e sfruttano pratici connettori proprietari daisy-chain che semplificano radicalmente l’installazione e la gestione dei cavi.

Il nuovo ROG Cronox ARGB è disponibile presso i rivenditori autorizzati a un prezzo consigliato di 549,90 €, con una promozione speciale valida fino al 10 ottobre presso i partner aderenti che prevede l'omaggio di tre ventole singole ROG Eurux GR120 ARGB Reverse per chi acquista lo chassis. Le ventole ROG Eurux GR120 ARGB sono invece acquistabili singolarmente a 29,99 € (sia in versione standard che "reverse") o in confezione triple-pack a 99,90 €, quest'ultima comprensiva di un hub di controllo in grado di supportare fino a 14 ventole con fusibile di sicurezza integrato, confermando l'impegno di ROG nel coniugare prestazioni estreme, sicurezza e design senza compromessi.