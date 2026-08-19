▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Sony, in uscita a novembre gli atoparlanti wireless Pulse Elevate

Dotati di driver magnetici planari di ispirazione professionale e tecnologia PlayStation Link, i nuovi altoparlanti di Sony arriveranno sul mercato il 12 novembre con preordini al via dal 1° settembre.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/09/2026

Gaming

Sony ha ufficializzato l'arrivo sul mercato dei suoi nuovi diffusori wireless da gioco Pulse Elevate, fissando il lancio per il 12 novembre al prezzo di 219,99 dollari. Annunciati originariamente quasi un anno fa, questi innovativi altoparlanti offrono un'ampia compatibilità con PS5, PlayStation Portal, PC e Mac, candidandosi a diventare un accessorio di riferimento per gli appassionati di gaming alla ricerca di un audio di altissimo livello.

Il punto di forza dei Pulse Elevate risiede nei loro driver magnetici planari di ispirazione professionale, progettati appositamente per garantire un suono realistico, pulito e dettagliato lungo tutto lo spettro udibile. A completare la ricca dotazione tecnica troviamo un microfono integrato per gestire agevolmente la chat vocale, l'avanzata tecnologia a bassissima latenza PlayStation Link e comode basi di ricarica pensate per ripristinare rapidamente l'energia delle batterie.

I diffusori saranno commercializzati nelle due colorazioni nero e bianco, con l'apertura dei preordini fissata per il 1° settembre alle ore 10:00 in punto. La versione di colore nero sarà disponibile a livello globale tramite il sito ufficiale PlayStation Direct e presso una rete di rivenditori autorizzati. Al contrario, la variante bianca sarà distribuita in esclusiva su PlayStation Direct in mercati selezionati – tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo – e presso rivenditori scelti nelle restanti aree geografiche del mondo.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Gaming
Arriva la tastiera gaming analogica ASUS ROG...
Gaming
ASUS ROG alza l'asticella del modding con il...
Gaming
Arriva ASUS ROG Raikiri II Pro, il nuovo...
Gaming
Seafarer: The Ship Sim salpa su PlayStation 5 e...
Gaming
Edizione fisica e contenuti speciali per GRIME...
Gaming
Sneaky Sasquatch si supera su Apple Arcade:...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.