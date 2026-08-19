Sony, in uscita a novembre gli atoparlanti wireless Pulse Elevate

Sony ha ufficializzato l'arrivo sul mercato dei suoi nuovi diffusori wireless da gioco Pulse Elevate, fissando il lancio per il 12 novembre al prezzo di 219,99 dollari. Annunciati originariamente quasi un anno fa, questi innovativi altoparlanti offrono un'ampia compatibilità con PS5, PlayStation Portal, PC e Mac, candidandosi a diventare un accessorio di riferimento per gli appassionati di gaming alla ricerca di un audio di altissimo livello.

Il punto di forza dei Pulse Elevate risiede nei loro driver magnetici planari di ispirazione professionale, progettati appositamente per garantire un suono realistico, pulito e dettagliato lungo tutto lo spettro udibile. A completare la ricca dotazione tecnica troviamo un microfono integrato per gestire agevolmente la chat vocale, l'avanzata tecnologia a bassissima latenza PlayStation Link e comode basi di ricarica pensate per ripristinare rapidamente l'energia delle batterie.

I diffusori saranno commercializzati nelle due colorazioni nero e bianco, con l'apertura dei preordini fissata per il 1° settembre alle ore 10:00 in punto. La versione di colore nero sarà disponibile a livello globale tramite il sito ufficiale PlayStation Direct e presso una rete di rivenditori autorizzati. Al contrario, la variante bianca sarà distribuita in esclusiva su PlayStation Direct in mercati selezionati – tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo – e presso rivenditori scelti nelle restanti aree geografiche del mondo.