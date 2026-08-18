TCL porta in Italia Google TV con Gemini: l'intelligenza artificiale sbarca sui televisori del brand

Il roll-out è già iniziato nel nostro Paese e continuerà nel corso del 2026, coinvolgendo le linee premium SQD-Mini LED e RGB-Mini LED per offrire un'interazione vocale sempre più naturale e conversazionale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 18/08/2026