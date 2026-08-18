TCL porta in Italia Google TV con Gemini: l'intelligenza artificiale sbarca sui televisori del brand

Il roll-out è già iniziato nel nostro Paese e continuerà nel corso del 2026, coinvolgendo le linee premium SQD-Mini LED e RGB-Mini LED per offrire un'interazione vocale sempre più naturale e conversazionale.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 18/08/2026
TCL ha avviato anche in Italia il roll-out di Google TV con Gemini, unendo le prestazioni dei propri display avanzati a un'esperienza smart ancora più intuitiva. Il piano di diffusione sul mercato italiano proseguirà nel corso del 2026, coinvolgendo diverse gamme di televisori di fascia alta, tra cui spiccano la serie TV SQD-Mini LED (con i modelli X11L, C8L e C7L) e la gamma RGB-Mini LED (RM9L e RM7L).
Grazie all'integrazione con Google Gemini, l'interazione con il televisore compie un salto generazionale, permettendo agli utenti di sfruttare la propria voce per cercare contenuti, porre domande, controllare i dispositivi della smart home compatibili e ricevere suggerimenti su misura. La ricerca assume così una dimensione profondamente conversazionale, eliminando la necessità di ricordare titoli esatti o impartire comandi rigidi: basterà semplicemente descrivere ciò che si desidera guardare per trovare rapidamente il programma desiderato, riducendo i tempi di navigazione e massimizzando il puro intrattenimento.
Come sottolineato da Stefan Streit, CMO di TCL Europa, portare questa tecnologia su un numero sempre maggiore di dispositivi riflette la visione aziendale nell'integrare interfacce intuitive e display dalle prestazioni premium nella vita di tutti i giorni. Questo traguardo si inserisce in una solida traiettoria di crescita, confermata dal primato globale di TCL nelle spedizioni di TV con sistema operativo Google TV per cinque anni consecutivi, dal 2021 al 2025.