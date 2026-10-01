Arriva l'Acer Googlebook 14 il laptop convertibile da 1,14 kg progettato per la Gemini Intelligence e Android

Una nuova era per il computing intelligente prende il via con l'annuncio di Acer Googlebook 14, il primo laptop al mondo a inaugurare la categoria dei Googlebook convertibili. Progettato specificamente per sfruttare le potenzialità della Gemini Intelligence, il nuovo dispositivo di Acer unisce materiali di altissima qualità, flussi di lavoro fluidi integrati con l'ecosistema Android e una dotazione hardware pensata per la massima produttività e creatività in mobilità.

“Il nuovo Acer Googlebook 14 mette a portata di mano strumenti intuitivi e potenti basati su Gemini Intelligence”, ha dichiarato James Lin, General Manager Notebooks di Acer Inc., sottolineando la partnership di lunga data con Google nel settore. Un concetto ribadito anche da John Maletis, Vicepresidente Laptop e Tablet di Google, che ha evidenziato come il dispositivo rappresenti il culmine della transizione verso una nuova generazione di computer intelligenti basati sull'intelligenza artificiale fin dalla progettazione.

Realizzato in una lega ultraresistente di alluminio-magnesio con finitura Elemental Blue, l'Acer Googlebook 14 sorprende per la sua leggerezza e compattezza: appena 1,39 centimetri di spessore e 1,14 chilogrammi di peso. La cerniera a trecentosessanta gradi permette di utilizzarlo in quattro diverse modalità (conchiglia, tenda, supporto e tablet), valorizzando lo splendido display OLED touch da 14 pollici con risoluzione 3K, formato sedici decimi, luminosità di cinquecento nit e protezione Corning Gorilla Glass. Sul fronte estetico e funzionale spiccano la Glowbar espressiva sulla cover - che segnala visivamente lo stato della batteria - e il trattamento Acer Comfort Touch sul poggiapolsi.

Sotto la scocca, le prestazioni sono affidate ai processori Intel Core Ultra Serie 3 (tra cui il modello Ultra 7 355) con NPU integrata capace di raggiungere fino a 50 TOPS, abbinati a memoria RAM LPDDR5X fino a 32 GB e storage SSD NVMe PCIe Gen4 fino a 512 GB. Grazie a questa architettura ottimizzata e all'efficienza energetica dei componenti - supportati anche dalla tecnologia Intel Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0 -, il Googlebook garantisce fino a 16 ore di autonomia con ricarica rapida.

L'esperienza d'uso è profondamente integrata con l'intelligenza artificiale e i dispositivi mobili grazie a funzioni esclusive quali Continua On, per riprendere sul laptop le attività avviate su Android, e Cast My Apps, per speculare le applicazioni dello smartphone senza necessità di installazione. Completano la dotazione una fotocamera da 5 megapixel con otturatore per la privacy, un sistema audio con quattro altoparlanti e sintonizzazione DTS, il chip di sicurezza Google Titan-C e un lettore di impronte digitali.

Attento anche alla sostenibilità - con il quarantanove percento di materiali circolari e la certificazione EPEAT Climate+ -, l'Acer Googlebook 14 include dodici mesi di abbonamento a Google AI Pro (con cinquemila gigabyte di spazio cloud). Il dispositivo sarà disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa a partire da ottobre 2026 con un prezzo di listino a partire da 1.199 euro.