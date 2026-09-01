Sneaky Sasquatch si supera su Apple Arcade: arriva il crossover con Subway Surfers+ e la mania del birdwatching

I fan di Sneaky Sasquatch possono festeggiare una serie di novità d'eccezione in arrivo su Apple Arcade, a partire da un entusiasmante e colorato crossover con Subway Surfers+. Attiva fino al prossimo 7 ottobre 2026, la collaborazione trasforma l'iconico mondo di Subway Surfers con le ambientazioni e lo stile inconfondibile del celebre open-world, permettendo ai giocatori di sbloccare quattro skin per i personaggi e due hoverboard unici sfrecciando su un livello rivisitato dove le classiche monete lasciano il posto a monete a forma di procione e la guardia di sicurezza indossa una divisa da ranger.

La programmazione autunnale si arricchirà ulteriormente il prossimo 17 settembre con un importante aggiornamento dedicato al birdwatching, che introdurrà oltre 30 nuove specie di uccelli pronte per essere avvistate, fotografate e registrate nel database dell'ornitologo per vincere premi basati sulla qualità artistica e sulla rarità degli scatti. Per celebrare al meglio l'anniversario del gioco, gli utenti troveranno inoltre a disposizione nuovi adesivi per l'app Messaggi, arricchiti da undici divertenti motivi a tema che vanno ad aggiungersi al precedente pacchetto di buffe espressioni e marachelle al campeggio, confermando la vitalità di un'esperienza ludica accessibile all'interno del catalogo Apple Arcade al prezzo di 6,99 euro al mese o tramite i piani di abbonamento Apple One.