Lo smartphone riparabile Fairphone Gen 6+ esordisce negli Stati Uniti

Il mercato della telefonia mobile negli Stati Uniti accoglie una novità assoluta con il debutto ufficiale del Fairphone Gen 6+, lo smartphone sostenibile e modulare proposto al prezzo di 650 dollari. Famoso per la sua straordinaria attenzione all'ambiente e ai diritti dei lavoratori, il marchio olandese rompe gli schemi tradizionali di un'industria orientata all'obsolescenza programmata, offrendo un dispositivo progettato per essere facilmente riparato in autonomia dai proprietari senza la necessità di ricorrere a costosi centri di assistenza specializzati.

A differenza dei modelli precedenti sbarcati Oltreoceano in versione limitata o tramite canali di terze parti, questa nuova edizione arriva sul mercato americano in versione completamente sbloccata e compatibile con i principali operatori come AT&T e T-Mobile, direttamente sul sito ufficiale del produttore e prossimamente anche su Amazon. Sotto il profilo tecnico, il Fairphone Gen 6+ si presenta come un importante passo in avanti rispetto al passato, integrando il potente processore Snapdragon 7s Gen 4, ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna ulteriormente espandibile tramite slot per schede microSD, una caratteristica ormai sempre più rara nel panorama mobile moderno.

Il vero punto di forza dello smartphone rimane tuttavia la sua eccezionale architettura modulare, che consente di accedere ai componenti interni rimuovendo semplicemente un paio di viti sul pannello posteriore. Grazie all'ausilio di un unico cacciavite torx T5, gli utenti possono sostituire in totale autonomia ben 12 componenti intercambiabili, tra cui la batteria removibile da 4.415 mAh, lo schermo OLED, la porta di ricarica USB-C e i moduli fotografici composti da una lente principale da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Questa filosofia costruttiva comporta alcune rinunce inevitabili, come la certificazione di resistenza IP55, che protegge il terminale dagli spruzzi ma non dall'immersione completa in acqua, un compromesso ampiamente compensato dalla straordinaria longevità del dispositivo. Il telefono viene commercializzato con a bordo la versione standard di Android 16 completa di tutti i servizi Google, e l'azienda olandese garantisce un supporto software a lungo termine con sette anni di aggiornamenti continui. Disponibile nelle accattivanti colorazioni Cobalt Blue, Horizon Black e Forest Green, il nuovo Fairphone dimostra come sia possibile coniugare alte prestazioni, etica produttiva e rispetto per il pianeta.