Panasonic rinnova la gamma rugged con il versatile tablet due in uno TOUGHBOOK 34

Panasonic annuncia il lancio sul mercato di TOUGHBOOK 34, definito come il salto evolutivo più significativo nella storia trentennale della celebre gamma di dispositivi rugged. Pensato per soddisfare le esigenze dei team operativi impegnati in ambienti complessi e mission-critical, il nuovo modello 2-in-1 unisce una mobilità straordinaria a livelli elevati di prestazioni, agilità e connettività avanzata, rispondendo perfettamente alla crescente necessità di gestire flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale direttamente all'edge.

Il tratto distintivo del nuovo dispositivo risiede nel suo schermo Full HD+ da 12,4 pollici, il più ampio attualmente disponibile nel settore dei tablet robusti a parità di fattore di forma. Il display è dotato della tecnologia Panasonic AdaptiveTouch, capace di rilevare automaticamente l'interazione tramite dita, penna digitale o guanti anche in condizioni di bagnato, e vanta una luminosità di picco di 1.000 candele per metro quadro per garantire una visibilità ottimale sotto la luce diretta del sole. Nonostante le dimensioni dello schermo, il TOUGHBOOK 34 è più leggero del 13% rispetto al passato e si conferma il tablet rugged da 12,4 pollici più leggero sul mercato, agevolando il trasporto prolungato grazie alla caratteristica impugnatura ergonomica retrattile e a una tastiera opzionale ad alte prestazioni.

Sul fronte dell'affidabilità energetica, la struttura modulare del dispositivo consente l'utilizzo simultaneo di due batterie intercambiabili a caldo (hot-swap), permettendo di sostituire gli accumulatori senza interrompere il lavoro. Grazie a una nuova ingegneria dei componenti, la singola batteria da 40 wattora garantisce un incremento del 20% nell'efficienza rispetto alla generazione precedente, assicurando fino a 18 ore di autonomia continuativa secondo gli standard MobileMark.

Mosso dai processori Intel Core Ultra con grafica integrata Intel Arc e certificato come PC Copilot+, il TOUGHBOOK 34 integra standard di sicurezza di livello enterprise, tra cui la protezione Windows 11 Secured-core, la verifica dell'integrità basata su firmware TOUGHBOOK Guard e la piena compatibilità con Red Hat Enterprise Linux per implementazioni edge resilienti. Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 7, i moduli opzionali 4G e 5G, la certificazione IP66 contro polvere e liquidi, la conformità alle specifiche militari MIL-STD 810H e la capacità di operare in un intervallo termico compreso tra meno ventinove e sessantatré gradi centigradi.