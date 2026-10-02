Il nuovo pieghevole vivo X Fold6 arriva sul mercato italiano unendo design di fascia alta e ottiche ZEISS avanzate

Il mercato dei dispositivi pieghevoli accoglie un nuovo punto di riferimento. vivo ha annunciato la disponibilità ufficiale in Italia del nuovo vivo X Fold6, un top di gamma che punta a superare i tradizionali limiti dei formati fold grazie a soluzioni ingegneristiche all'avanguardia. Progettato per offrire un'esperienza multimediale e professionale senza compromessi, il terminale combina la flessibilità di un ampio display flessibile con prestazioni fotografiche e un'autonomia finora inedite per la categoria.

Il vero fiore all'occhiello del nuovo X Fold6 è rappresentato dal comparto ottico, sviluppato in collaborazione con ZEISS. Il dispositivo integra una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore HPB e stabilizzazione di livello CIPA 4.5, affiancata da un Teleobiettivo ZEISS APO con zoom ottico 3x e certificazione APO, una novità assoluta per gli smartphone pieghevoli. Per gli utenti più esigenti, vivo ha introdotto la compatibilità con il Teleconverter vivo ZEISS Gen 2, un estensore ottico esterno che estende la focale equivalente fino a 200 millimetri, rendendo il pieghevole ideale per riprese naturalistiche, eventi sportivi e concerti. A completare l'esperienza di scatto intervengono funzioni avanzate come il Motion Portrait 2.0 e la Modalità Palco.

Nonostante la ricchezza della dotazione tecnica, l'ergonomia rimane un punto di forza: lo chassis, protetto da certificazioni IPX8, IPX9 e IPX5 contro acqua e polvere, vanta uno spessore di appena 4,4 millimetri nella versione Black (con un peso di 228 grammi) e racchiude una poderosa batteria BlueVolt da 6.900 mAh basata su tecnologia al silicio di quinta generazione, capace di supportare la ricarica rapida cablata a 80 watt e wireless a 40 watt. Il display interno pieghevole adotta un pannello 8T-LTPO da 8,02 pollici con picco di luminosità a 5.000 nit, protetto dalla tecnologia ZEISS Master Color Display.

Basato sul nuovo sistema operativo OriginOS 7 Fold e ottimizzato per il multitasking spinto grazie alla funzione Origin Workbench (fino a quattro app aperte simultaneamente sullo schermo), vivo X Fold6 è in vendita in Italia nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage al prezzo di 2.199 euro, salendo a 2.399 euro per la versione esclusiva con Kit fotografico comprensivo del teleconvertitore ZEISS. Sono inoltre previste promozioni dedicate, coupon di sconto e formule di finanziamento presso i principali partner commerciali e gli store ufficiali.