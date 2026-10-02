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Potenziata la creatività e la produttività su iPad e Mac con i nuovi aggiornamenti di Apple Creator Studio

Gli aggiornamenti introducono strumenti di selezione di livello professionale in Pixelmator Pro, la piena compatibilità con i video in modalità Cinema girati su iPhone 18 Pro in Final Cut Pro e Motion, e nuove opzioni di automazione e collaborazione in Keynote, Pages, Numbers e Freeform.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 05/10/2026

Digital Life

L'ecosistema creativo di Apple compie un ulteriore balzo in avanti con il rilascio dei nuovi aggiornamenti per Apple Creator Studio, la suite di applicazioni progettata per offrire ai professionisti e ai creativi strumenti di altissimo livello su Mac, iPad e dispositivi di realtà mista. Le novità interessano l'intero pacchetto, introducendo flussi di lavoro più intelligenti, ottimizzazioni per la produzione video e una maggiore integrazione tra le diverse piattaforme.

Sul fronte dell'editing grafico, Pixelmator Pro si arricchisce su Mac e iPad di nuove raccolte di modelli tematici dedicate allo sport, al lancio di nuovi prodotti e al mondo dei podcast, con copertine originali formattate per le principali piattaforme. La versione per iPad integra inoltre l'attesa funzione “Seleziona e maschera” ereditata dalla controparte desktop, offrendo controlli avanzati per definire selezioni millimetriche e preservare dettagli complessi come capelli o pelliccia lungo i contorni più difficili.

Grandi novità anche per il comparto video: Final Cut Pro e Motion su Mac introducono il pieno supporto per i filmati acquisiti in modo nativo su iPhone 18 Pro, consentendo ai montatori di regolare liberamente i punti di messa a fuoco e la profondità di campo direttamente in timeline. A completare l'ecosistema video interviene Compressor, che permette la riconvertitura nel formato originario della modalità Cinema e l'utilizzo di nuovi preset di esportazione HEVC e MPEG-4 ottimizzati per la condivisione social.

La produttività quotidiana riceve un forte impulso grazie alle nuove funzioni introdotte in Keynote, Pages e Numbers, tra cui la generazione automatica di diapositive su misura in Keynote, la nuova Vista schermo in Pages per una scrittura senza distrazioni e l'introduzione di funzioni trigonometriche, statistiche e logiche avanzate in Numbers. Infine, Freeform diventa ancora più versatile grazie all'adattamento automatico alla modalità scura, all'organizzazione delle lavagne tramite cartelle e all'integrazione profonda con Apple Intelligence per la correzione e il riassunto delle note manoscritte, spingendosi fino a visionOS 27 per consentire la manipolazione condivisa di elementi e modelli 3D nello spazio tridimensionale.



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