Trump istituisce la "Super Intelligence Force" e l'affida a Jay Clayton

Gli Stati Uniti stringono il cerchio attorno alle politiche di sviluppo e regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la creazione di una nuova task force governativa interamente dedicata al settore, ribattezzata “Super Intelligence Force”. La decisione si inserisce in un mutamento di prospettiva terminologica e strategica voluto dalla Casa Bianca, che ha ufficialmente adottato la definizione di "super intelligenza" per indicare le tecnologie avanzate di AI.

Alla guida dell'organismo è stato nominato il direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, a cui Trump ha affidato il ruolo di "zar dell'AI". La task force, che risponderà direttamente al presidente e alla capa di gabinetto Susie Wiles, avrà il compito di coordinare le strategie federali, collaborare con i principali colossi tecnologici del Paese e valutare la legislazione vigente per orientare i futuri interventi del Congresso.

“Garantiremo che gli Stati Uniti continuino a guidare il mondo nella super intelligenza, che molti ritengono più importante della rivoluzione industriale e di internet, proteggendo gli interessi di tutti gli americani”, ha sottolineato Trump in un messaggio pubblicato sui social.

Accanto a Clayton, la squadra operativa includerà figure chiave dell'amministrazione e della difesa: Andrew Ferguson, presidente della Federal Trade Commission; Emil Michael, responsabile tecnologico del Pentagono; e Scott Kupor, alla guida dell'agenzia indipendente che gestisce il personale federale. Sebbene la Casa Bianca non abbia ancora diffuso dettagli operativi sui singoli piani d'azione, l'iniziativa segna un ulteriore giro di vite politico ed economico sulla governance tecnologica globale.