8BitDo presenta FlipPad: il controller che trasforma lo smartphone Android in un Game Boy

Il fascino intramontabile del mitico Game Boy di Nintendo torna a vivere nelle tasche degli appassionati grazie all'ultimo accessorio ideato da 8BitDo, un innovativo controller battezzato FlipPad e progettato specificamente per trasformare qualsiasi dispositivo Android in una console portatile d'altri tempi. In vendita da oggi al prezzo competitivo di 29,99 dollari sul sito ufficiale del produttore e su Amazon, il dispositivo si collega allo smartphone tramite una presa USB-C testata per resistere a oltre diecimila inserimenti, offrendo una soluzione ideale per chi ama i giochi in emulazione e vuole riscoprire i grandi classici del passato in mobilità.

La principale innovazione del FlipPad risiede nel suo design ingegnoso, caratterizzato da una speciale cerniera testata per oltre seimila cicli di apertura e chiusura. Questo meccanismo consente di ribaltare comodamente il controller direttamente sullo schermo dello smartphone – interponendo una protezione in gomma per salvaguardare il display dai graffi – permettendo così di passare rapidamente dall'esperienza di gioco al normale utilizzo del telefono senza la necessità di staccare l'accessorio. Compatibile con i terminali dotati di Android 13.0 o versioni successive, il controller è progettato per adattarsi a telefoni con uno spessore compreso tra gli 8 mm e i 10 mm, riuscendo a ospitare senza problemi la maggior parte delle custodie protettive in commercio.

Nonostante le dimensioni compatte, la dotazione di controlli è pensata per soddisfare ogni esigenza ludica, integrando la classica croce direzionale (D-Pad), i pulsanti ABXY, i tasti Select e Start e i dorsali L1/L2 e R1/R2. Proposto nelle storiche colorazioni ispirate al Game Boy originale e in una più sobria e discreta versione total black, il FlipPad rappresenta l'alleato perfetto per unire la nostalgia dei videogiochi retro alla praticità della tecnologia moderna.