Apple Arcade si arricchisce con Block Blast!+ e Art of Fauna: Cozy Puzzles+

Il catalogo di puzzle game di Apple Arcade si prepara a una crescita significativa con l'arrivo, fissato per il 3 settembre, di due titoli di grande successo come Block Blast!+ e Art of Fauna: Cozy Puzzles+. La piattaforma di gioco continua a soddisfare ogni tipologia di giocatore offrendo un'esperienza basata su zero pubblicità e nessun acquisto in-app, garantendo puro divertimento. Block Blast!+, sviluppato da Hungry Studio, porta sul servizio una delle meccaniche più amate e in cima alle classifiche mondiali, che consiste nell'inserire blocchi in una griglia per completare righe e colonne, il tutto completamente privo di interruzioni pubblicitarie. Accanto ad esso debutta Art of Fauna: Cozy Puzzles+, ideato da Klemens Strasser e premiato agli App Store Award 2025 nella categoria impatto culturale, un titolo che unisce un gameplay rilassante e meditativo a una ricca narrazione sul mondo naturale e a curate funzioni di accessibilità.

Queste novità vanno ad affiancare i grandi classici già presenti nel servizio come Grindstone, Flow Free+ e Crossword Jam+, oltre alle recenti aggiunte rappresentate da Everyday Puzzles: Mini Games+ e Water Sort Puzzle: Get Color+. L'offerta di intrattenimento si arricchisce ulteriormente grazie ai frequenti aggiornamenti dedicati ai giochi più popolari, tra cui i nuovi pacchetti di illustrazioni per puffies., i duecento livelli aggiuntivi di Simon's Cat - Blast Time e il traguardo degli ottocento telai celebrato da stitch.. L'autunno su Apple Arcade riserva inoltre ulteriori sorprese a partire sempre dal 3 settembre, data che vedrà il debutto di NFL Retro Bowl ’27 con la sua nuova modalità Gauntlet, di Coloring Games for Families+ e della raccolta di nove giochi da tavolo digitali Let’s Play! Oink Games+. Il servizio è disponibile al prezzo di 6,99 euro al mese con un mese di prova gratuita ed è incluso all'interno dei piani Apple One (Individuale, Famiglia e Premium), consentendo a un gruppo "In famiglia" di un massimo di sei persone di accedere senza limiti all'intero catalogo giocabile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro.