20 anni di Xbox celebrati in grande: ASUS apre i preordini per la ROG XBOX Ally X20

ASUS Republic of Gamers ha annunciato l'apertura ufficiale dei preordini per ROG XBOX Ally X20, l'innovativa console portatile che celebra il ventesimo anniversario dalla nascita del brand avvenuta nel 2006. Caratterizzata da una suggestiva scocca in plastica nera traslucida impreziosita da dettagli interni dorati che lasciano intravedere l'hardware avanzato, questa edizione speciale unisce estetica da collezione e prestazioni all'avanguardia, debuttando sul mercato al prezzo consigliato di 2.599,99 euro in un esclusivo bundle disponibile da oggi sull'ASUS eShop e presso gli ASUS Gold Store, con l'arrivo effettivo nei negozi fissato per il 15 ottobre 2026.

Sotto il profilo tecnico, la console è equipaggiata con il nuovissimo display ROG Nebula HDR con pannello OLED da 7,4 pollici ed è mossa dalla potenza del processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, progettato per garantire un'esperienza di gaming in mobilità senza compromessi. A rendere il pacchetto un vero e proprio oggetto del desiderio contribuisce una ricca dotazione di accessori premium inclusi nella confezione, a partire dagli occhiali AR da gaming ROG XREAL R1 Edition 20, dotati di audio Bose, schermo virtuale equivalente a 171 pollici, frequenza di aggiornamento a 240 Hz e tracciamento nativo 3DoF per un livello di immersione visiva e sonora senza precedenti.

Completano la dotazione del bundle una custodia dbrand Killswitch personalizzata con impugnature rinforzate e skin a tema circuitale, un pratico alimentatore da 68 watt e una robusta Pelican Protector Case rifinita con chiusure rosse e l'esclusivo badge celebrativo, pensata per trasportare in totale sicurezza l'intero ecosistema di gioco ovunque ci si trovi, confermando l'impegno di ASUS nel ridefinire i confini del divertimento videoludico portatile.