ASUS alza l'asticella delle dock: nasce la ROG Flux Charger Dock con 260W di potenza pura

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il nuovo ROG Flux Charger Dock, una docking station all-in-one progettata per gamer e creator che mira a trasformare qualsiasi laptop in una postazione completa attraverso un unico collegamento via cavo. Capace di erogare una potenza continua totale di 260W, il dispositivo è in grado di ricaricare un computer portatile fino a 140W, mantenendo una riserva di energia sufficiente per alimentare contemporaneamente console portatili, smartphone, cuffie e altre periferiche.

Per adattarsi alle diverse abitudini d'uso, il dock mette a disposizione cinque modalità di ricarica intelligenti:

Silent Mode: mantiene la rumorosità al minimo durante le sessioni leggere o la navigazione web.

Priority Mode: assicura che 140W siano sempre riservati al dispositivo principale tramite USB-C Power Delivery.

Dual Laptop Mode: fornisce una ricarica da 100W a due laptop in contemporanea.

Smart Mode: distribuisce dinamicamente la potenza in base al variare del carico di lavoro.

Fan Turbo Mode: porta la ventola di raffreddamento integrata al regime massimo per dissipare il calore durante le attività più intense.

Dal punto di vista del controllo, il ROG Flux Charger Dock introduce uno schermo LCD frontale da 1,9 pollici e una manopola fisica dedicata, permettendo agli utenti di visualizzare statistiche in tempo reale (come tassi di ricarica e velocità di trasferimento dati) e di modificare le impostazioni operative al volo, senza la necessità di installare software o collegare un PC. Il dispositivo offre inoltre ampie possibilità di personalizzazione estetica, consentendo di gestire effetti di illuminazione RGB, temi per lo screensaver e animazioni personalizzate.

La dotazione di porte e connettività è pensata per offrire la massima flessibilità: sul pannello anteriore si trovano due porte USB-C (con ricarica da 100W e trasferimento dati a 10Gbps) e due porte USB Type-A, mentre il retro ospita una porta USB-C da 140W, una porta HDMI 2.1 con supporto per risoluzioni fino a 4K a 144Hz (o 8K a 30Hz) e tecnologia Variable Refresh Rate (VRR), oltre all'ingresso per l'alimentazione AC. Il tutto è racchiuso in uno chassis nero caratterizzato dai classici elementi di design ROG Slash, un logo ROG Fearless Eye retroilluminato e la piena compatibilità con Aura Sync per sincronizzare l'illuminazione con l'intera postazione di gioco.