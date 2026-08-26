JBL Quantum 850: audio competitivo senza compromessi per le nuove cuffie gaming wireless

JBL amplia la propria gamma gaming con il lancio delle nuove JBL Quantum 850, cuffie wireless multipiattaforma progettate per offrire un'esperienza di gioco estremamente immersiva e precisa. Grazie ai driver dinamici in carbonio da 50 mm certificati Hi-Res e all'esclusivo sistema di smorzamento, il dispositivo garantisce un audio ricco di dettagli che permette ai giocatori di localizzare con estrema accuratezza ogni minimo suono. L'esperienza è ulteriormente arricchita dalla tecnologia JBL Quantum Spatial Sound con Head Tracking, gestita tramite il software QuantumENGINE, che crea un ambiente tridimensionale realistico per anticipare ogni mossa degli avversari nelle situazioni più frenetiche.

Per garantire la massima concentrazione durante le sfide più intense, le cuffie integrano la tecnologia di cancellazione adattiva del rumore (Adaptive Noise Cancelling), riducendo al minimo i disturbi ambientali. La comunicazione con il team è affidata a un nuovo microfono ad asta unidirezionale da 6 mm, che assicura una trasmissione vocale naturale e nitida filtrando efficacemente i rumori di fondo. Sul fronte della versatilità, le JBL Quantum 850 offrono una doppia connettività wireless che unisce il dongle USB-C a 2,4 GHz a bassa latenza e il Bluetooth 5.3, affiancati da opzioni cablate tramite USB-C e jack da 3,5 mm per la massima flessibilità di utilizzo su qualsiasi piattaforma.

Progettate per sostenere le lunghe maratone di gioco, le cuffie uniscono prestazioni elevate e comfort duraturo grazie al sistema di sospensione ultraleggero Air Mesh Hammock, ai morbidi cuscinetti in similpelle e a un archetto ergonomico regolabile. Un valore aggiunto di grande rilievo è rappresentato dal nuovo sistema di componenti sostituibili, che consente di rimpiazzare facilmente parti soggette a usura come la batteria, i cuscinetti, la fascia e il microfono, prolungando in modo sostenibile la vita utile del dispositivo. Le nuove JBL Quantum 850 saranno disponibili a partire da settembre al prezzo consigliato di 249,99 euro su JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica, andando ad arricchire la famiglia premium di dispositivi audio targati JBL.