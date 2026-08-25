Ingegneria di montagna ed estetica di ricerca: COROS e SATISFY firmano l'APEX 4

COROS Wearables e SATISFY hanno unito le forze per dare vita al SATISFY COROS APEX 4, un orologio progettato specificamente per gli sport di montagna che fonde la tecnologia di altissimo livello di COROS con una visione estetica unica. Questa partnership rappresenta la prima collaborazione in assoluto tra il celebre brand di tecnologia sportiva e un marchio di abbigliamento. Il dispositivo è racchiuso da una ghiera in titanio nero cristallizzato e da un vetro in zaffiro esclusivi, offrendo caratteristiche tecniche avanzate come un display MIPS sempre attivo da 1,3 pollici, il GPS a doppia frequenza e un'eccezionale autonomia che arriva fino a 65 ore con una singola carica. La confezione include inoltre due cinturini differenti, tra cui una versione in nylon color cachi con il logo SATISFY intrecciato e una in silicone verde ideale per resistere alle condizioni di umidità e agli sforzi più intensi. L'attenzione ai dettagli si riflette anche nell'interfaccia software, che propone tre quadranti originali creati appositamente da SATISFY denominati Physical Overview, Training Overview ed Environment Conditions, oltre a tre sessioni di allenamento precaricate firmate dall'atleta Pro Stian Sommerseth. La campagna di lancio è stata ambientata tra i terreni alpini tecnici dei Pirenei, seguendo gli atleti Vaida Nakrosiute e Essaw Tesfom Tekle lungo un percorso di quasi venti chilometri registrato interamente dall'orologio in edizione speciale, segnando così un nuovo punto d'incontro tra prestazioni estreme e ricerca stilistica nel panorama dei dispositivi wearable per il running.

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