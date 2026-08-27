NVIDIA Back to School: arrivano le offerte per laptop GeForce RTX

Con l'avvicinarsi della nuova stagione accademica e professionale, NVIDIA lancia le sue attese offerte Back to School, offrendo l'occasione perfetta per rinnovare la propria postazione di lavoro e di intrattenimento. Le promozioni mettono al centro i potenti laptop GeForce RTX, progettati per accelerare ogni attività quotidiana, dalla ricerca accademica al rendering grafico, passando per l'editing video e l'esecuzione di modelli AI on-device senza la necessità di dipendere esclusivamente dal cloud.

Grazie all'ecosistema NVIDIA Studio e a tecnologie avanzate come il DLSS, il ray tracing e NVIDIA Reflex, questi computer portatili riducono i tempi di attesa e garantiscono una fluidità straordinaria sia nei flussi di lavoro più complessi sia nei momenti di svago con i videogiochi più recenti.

Per chi è alla ricerca della configurazione ideale, la selezione di offerte comprende diverse opzioni adatte a ogni esigenza. Su Amazon.it è possibile trovare l'HP OMEN 15 con processore Intel Core 5 e scheda grafica RTX 5050 proposto a 1.099 euro, oppure, sempre sullo stesso store, la versione superiore con Intel Core 7 e RTX 5060 al prezzo di 1.329 euro. Per chi preferisce alternative differenti, su Euronics.it spicca l'HP VICTUS GAMING 15 (Intel Core 7) con RTX 5060 disponibile a 1.199 euro. La gamma si arricchisce ulteriormente con le proposte ufficiali su Lenovo.com, che includono il performante LENOVO LEGION PRO 5i 15 con processore Ryzen AI 7 e RTX 5060 a 1.687,60 euro, affiancato dalla variante più avanzata equipaggiata con RTX 5070, proposta a 2.499 euro.