Apple annuncia il nuovo Mac mini con chip M6 e M5 Pro: potenza estrema per l'AI e i flussi agentici

Apple ha svelato ufficialmente il nuovo Mac mini, equipaggiato con i rivoluzionari chip M6 e M5 Pro, che ridefinisce gli standard dei computer desktop ultracompatti puntando con decisione sull'intelligenza artificiale on-device e sui flussi di lavoro professionali più complessi.

Disponibile per il preordine da oggi con consegna a partire dal 22 settembre, il dispositivo si propone come la soluzione ideale sia per l'uso domestico sia per postazioni di lavoro avanzate e sistemi di elaborazione agentica always-on. Il modello base con chip M6 introduce una CPU a dodici core e una GPU potenziata con Neural Accelerator in ogni singolo core, garantendo prestazioni di calcolo AI fino a quattro volte più veloci rispetto alla generazione precedente, grafica raddoppiata e una banda di memoria fino a 170 GBps.

Per gli utenti che necessitano di una potenza di livello superiore, il Mac mini con M5 Pro offre una configurazione professionale con una CPU fino a diciotto core e una GPU fino a venti core, supportando fino a 64 GB di memoria unificata e garantendo un'efficienza straordinaria in compiti pesanti come il rendering tridimensionale, lo sviluppo software e l'esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni. Entrambe le versioni integrano standard di connettività all'avanguardia tra cui il Wi-Fi 7, il Bluetooth 6 e porte Thunderbolt 5 nel modello Pro, utili anche per collegare più unità in cluster ed espandere le capacità di calcolo per l'AI distribuita.

L'esperienza d'uso è valorizzata da macOS 27 Golden Gate e dalle funzionalità avanzate di Apple Intelligence, il tutto in un design eccezionalmente compatto realizzato con il 50% di materiali riciclati e con prezzi di partenza fissati a 1.079 euro per la versione con M6 e a 2.029 euro per quella con M5 Pro.