Apple svela il nuovo Mac Studio: potenza estrema con i chip M5 Max e M5 Ultra

Il desktop professionale per eccellenza si rinnova radicalmente, puntando su prestazioni AI fino a 4,3 volte superiori, grafica avanzata e connettività di ultima generazione con Wi-Fi 7 e Thunderbolt 5.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 27/08/2026
Apple ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo Mac Studio, la workstation desktop più potente mai creata dall'azienda di Cupertino, ora equipaggiata con i rivoluzionari chip M5 Max e M5 Ultra. Progettato per creator, sviluppatori, data scientist e team di ricerca, il nuovo dispositivo alza ulteriormente l'asticella per l'elaborazione AI on-device e i flussi di lavoro professionali più pesanti, mantenendo l'inconfondibile design compatto e silenzioso. Il nuovo Mac Studio è preordinabile a partire da oggi e sarà disponibile sul mercato a partire dal 22 settembre.
Il cuore pulsante del nuovo Mac Studio si divide in due configurazioni di altissimo profilo:
Mac Studio con M5 Max: Ideale per sviluppatori, musicisti e designer, integra una CPU a 18 core (6 super core e 12 performance core) e una GPU fino a 40 core con acceleratori neurali integrati, abbinata a un massimo di 128 GB di memoria unificata. Offre prestazioni grafiche superiori del 50% rispetto alla generazione precedente.
Mac Studio con M5 Ultra: Il top assoluto per i carichi di lavoro più estremi. Sfrutta una CPU a 36 core e una GPU fino a 80 core, affiancate da ben 512 GB di memoria unificata e una banda passante di 1,2 TBps (il 50% in più rispetto al passato). Può riprodurre simultaneamente fino a 33 stream video ProRes 422 a 8K.
Grazie all'introduzione dei Neural Accelerator in ogni singolo core della GPU, il nuovo Mac Studio raggiunge vette straordinarie nell'esecuzione dei modelli linguistici (LLM):
Prestazioni AI da primato: Fino a 3,9 volte più veloci con M5 Max e fino a 4,3 volte superiori rispetto al modello con M3 Ultra (e quasi 10 volte rispetto a M1 Ultra).
Cluster di Mac Studio: Sfruttando le porte Thunderbolt 5 e la tecnologia RDMA, è possibile collegare più unità Mac Studio in cluster, creando un pool di memoria condivisa che moltiplica fino a 3 volte le performance nell'inferenza AI distribuita.
Framework dedicati: Pieno supporto a strumenti avanzati come Core AI e MLX per sviluppare, addestrare e distribuire modelli complessi direttamente in locale nella massima privacy.
Il nuovo Mac Studio introduce importanti aggiornamenti anche sul fronte delle periferiche e della comunicazione wireless:
Wi-Fi 7 e Bluetooth 6: Grazie al nuovo chip N1 progettato da Apple, la connettività wireless compie un salto generazionale in termini di velocità e stabilità.
Thunderbolt 5: Offre una larghezza di banda fino a 120 Gbps, ideale per unità di archiviazione ultraveloci, chassis PCIe e hub professionali.
Gestione monitor: Supporta fino a otto display esterni o quattro Studio Display XDR alla risoluzione nativa 5K a 120Hz.
Archiviazione SSD: Prestazioni raddoppiate grazie a un'architettura di nuova generazione per il caricamento istantaneo di grandi moli di dati.
Il sistema operativo macOS 27 Golden Gate valorizza al massimo l'hardware grazie a nuove funzioni di Apple Intelligence e a un'interfaccia grafica ottimizzata. Con un occhio di riguardo alla sostenibilità, il dispositivo è realizzato con il 35% di materiali riciclati (tra cui alluminio e terre rare al 100%) e prodotto utilizzando per il 40% energia rinnovabile.
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