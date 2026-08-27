Apple svela il nuovo Mac Studio: potenza estrema con i chip M5 Max e M5 Ultra

Apple ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo Mac Studio, la workstation desktop più potente mai creata dall'azienda di Cupertino, ora equipaggiata con i rivoluzionari chip M5 Max e M5 Ultra. Progettato per creator, sviluppatori, data scientist e team di ricerca, il nuovo dispositivo alza ulteriormente l'asticella per l'elaborazione AI on-device e i flussi di lavoro professionali più pesanti, mantenendo l'inconfondibile design compatto e silenzioso. Il nuovo Mac Studio è preordinabile a partire da oggi e sarà disponibile sul mercato a partire dal 22 settembre.

Il cuore pulsante del nuovo Mac Studio si divide in due configurazioni di altissimo profilo:

Mac Studio con M5 Max: Ideale per sviluppatori, musicisti e designer, integra una CPU a 18 core (6 super core e 12 performance core) e una GPU fino a 40 core con acceleratori neurali integrati, abbinata a un massimo di 128 GB di memoria unificata . Offre prestazioni grafiche superiori del 50% rispetto alla generazione precedente.

Mac Studio con M5 Ultra: Il top assoluto per i carichi di lavoro più estremi. Sfrutta una CPU a 36 core e una GPU fino a 80 core, affiancate da ben 512 GB di memoria unificata e una banda passante di 1,2 TBps (il 50% in più rispetto al passato). Può riprodurre simultaneamente fino a 33 stream video ProRes 422 a 8K.

Grazie all'introduzione dei Neural Accelerator in ogni singolo core della GPU, il nuovo Mac Studio raggiunge vette straordinarie nell'esecuzione dei modelli linguistici (LLM):

Prestazioni AI da primato: Fino a 3,9 volte più veloci con M5 Max e fino a 4,3 volte superiori rispetto al modello con M3 Ultra (e quasi 10 volte rispetto a M1 Ultra).

Cluster di Mac Studio: Sfruttando le porte Thunderbolt 5 e la tecnologia RDMA, è possibile collegare più unità Mac Studio in cluster, creando un pool di memoria condivisa che moltiplica fino a 3 volte le performance nell'inferenza AI distribuita.

Framework dedicati: Pieno supporto a strumenti avanzati come Core AI e MLX per sviluppare, addestrare e distribuire modelli complessi direttamente in locale nella massima privacy.

Il nuovo Mac Studio introduce importanti aggiornamenti anche sul fronte delle periferiche e della comunicazione wireless:

Wi-Fi 7 e Bluetooth 6: Grazie al nuovo chip N1 progettato da Apple, la connettività wireless compie un salto generazionale in termini di velocità e stabilità.

Thunderbolt 5: Offre una larghezza di banda fino a 120 Gbps , ideale per unità di archiviazione ultraveloci, chassis PCIe e hub professionali.

Gestione monitor: Supporta fino a otto display esterni o quattro Studio Display XDR alla risoluzione nativa 5K a 120Hz.

Archiviazione SSD: Prestazioni raddoppiate grazie a un'architettura di nuova generazione per il caricamento istantaneo di grandi moli di dati.

Il sistema operativo macOS 27 Golden Gate valorizza al massimo l'hardware grazie a nuove funzioni di Apple Intelligence e a un'interfaccia grafica ottimizzata. Con un occhio di riguardo alla sostenibilità, il dispositivo è realizzato con il 35% di materiali riciclati (tra cui alluminio e terre rare al 100%) e prodotto utilizzando per il 40% energia rinnovabile.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Mac Studio con M5 Max e M5 Ultra può essere ordinato a partire da oggi, 25 agosto, suapple.com/it/storee nell’app Apple Store in 30 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno il 22 settembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple. Mac Studio con 512GB di memoria unificata sarà disponibile da fine ottobre.

Mac Studio con M5 Max ha un prezzo di partenza di€ 3.049e di€ 2.799per ilsettore Education. Ulteriori opzioni di configurazione sono disponibili suapple.com/it/mac-studio.

Mac Studio con M5 Ultra ha un prezzo di partenza di€ 6.699e di€ 6.209per ilsettore Education. Ulteriori opzioni di configurazione sono disponibili suapple.com/it/mac-studio.