LG presenta a IFA 2026 la sua nuova visione di AI TV all'insegna della personalizzazione

Dopo il debutto al CES 2026, LG porta ufficialmente a IFA 2026 una dimostrazione concreta di come l'intelligenza artificiale possa trasformare l'esperienza televisiva, rendendola sempre più intuitiva, personalizzata e sicura. Sotto il tema guida "Innovation in Tune with You", l'azienda presenta televisori che non si limitano a essere semplici schermi, ma si configurano come veri e propri ecosistemi di intrattenimento intelligenti, capaci di riconoscere i singoli utenti e di adattarsi proattivamente alle loro preferenze, abitudini ed esigenze quotidiane.

Il cuore pulsante di questa nuova generazione di TV è il potentissimo processore α11 AI Gen3, integrato nella gamma LG OLED evo AI e nei TV Micro RGB evo di grande formato. Questo chip avanzato assicura un incremento delle prestazioni della NPU pari a 5,6 volte rispetto alla generazione precedente, garantendo un'elaborazione video rapidissima e sfruttando la tecnologia AI Dual 4K Upscaling per ottimizzare i contenuti a bassa risoluzione in immagini nitide e dettagliate. Sul fronte acustico, la tecnologia AI Sound Pro ricrea un coinvolgente effetto audio virtuale a 11.1.2 canali per un'esperienza di ascolto senza precedenti.

L'esperienza utente è ulteriormente arricchita da funzionalità native basate sull'intelligenza artificiale integrate all'interno della piattaforma webOS. La funzione Voice ID riconosce la voce dell'utente attivando automaticamente il profilo personale e offrendo suggerimenti mirati sulla base della cronologia di visione. A questo si affiancano l'AI Chatbot, che permette un'interazione naturale in linguaggio quotidiano per ricevere assistenza contestuale e risolvere problemi tecnici passo dopo passo, e l'AI Concierge, facilmente accessibile tramite il telecomando puntatore per organizzare in pratiche schede contenuti, ricerche e funzionalità pertinenti.

Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza informatica e alla privacy grazie a LG Shield, il sistema proprietario integrato nella piattaforma webOS e già premiato ai CES 2026 Innovation Awards, che protegge i dati personali attraverso un rigoroso approccio multilivello. Tale protezione si unisce al programma webOS Re:New, che garantisce aggiornamenti costanti del sistema operativo per cinque anni dal lancio, assicurando longevità e nuove funzionalità anche dopo l'acquisto. I visitatori di IFA 2026 potranno toccare con mano queste soluzioni innovative presso lo stand LG nel Padiglione 18 del Messe Berlin dal 4 all'8 settembre.