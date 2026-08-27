Spedizioni TV globali in ripresa: il report Omdia segna +3,6% nel secondo trimestre

Nel corso del secondo trimestre del 2026, le spedizioni globali di televisori hanno registrato una crescita del 3,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 48,8 milioni di unità. Secondo i dati diffusi da Omdia, questo incremento è stato sostenuto principalmente dalla domanda legata ai Mondiali di calcio della FIFA e alla tempistica del Prime Day di Amazon, resistendo a condizioni di mercato sempre più complesse caratterizzate da persistenti pressioni inflazionistiche e vincoli nella catena di approvvigionamento delle memorie.

A livello geografico, la Cina ha continuato a rappresentare il principale freno per il mercato globale, con un calo del 15,1% su base annua in seguito alla conclusione dei programmi di stimolo locali. Di contro, i mercati sviluppati occidentali hanno registrato performance particolarmente forti, guidati dal 9,5% di crescita in Europa occidentale e dal 4,7% in Nord America. Anche i mercati emergenti hanno evidenziato tassi di espansione significativi, con incrementi del 14,5% nell'Europa orientale e del 12,8% in America Latina e Caraibi, confermando la tendenza dei marchi cinesi ad espandersi nei mercati esteri per compensare la debolezza della domanda interna.

Nonostante l'impatto iniziale dei problemi di fornitura delle memorie sia stato limitato grazie all'uso di scorte esistenti e di componenti meno costosi, le previsioni indicano un aumento dei prezzi dei TV nei prossimi mesi a causa dei rincari persistenti. Di conseguenza, i produttori tenderanno a orientarsi sempre più verso i modelli a risoluzione 4K, penalizzando i prodotti a minor capacità di memoria. Parallelamente, il segmento dei televisori Mini LED ha accelerato in modo significativo, arrivando a coprire il 13% delle spedizioni globali. In questo settore, l'espansione dei cataloghi di Samsung e LG ha intensificato la concorrenza, con Samsung che ha conquistato la leadership di mercato nel secondo trimestre raggiungendo una quota del 28,2% e superando i precedenti leader TCL e Hisense.

Infine, la competizione si è accesa rapidamente anche nel mercato dei televisori RGB LED, che nel trimestre hanno raggiunto quota 295.000 unità. Se inizialmente Hisense deteneva una posizione dominante con il 77,2% delle spedizioni concentrate soprattutto in Cina, l'ingresso di colossi come Samsung e Sony ha ridotto la quota di Hisense al 42,9%, testimoniando un comparto in rapida evoluzione e caratterizzato da una concorrenza sempre più agguerrita.