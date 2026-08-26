AGON by AOC: in arrivo le ultime innovazioni OLED per il gaming

AGON by AOC ha presentato a gamescom 2026 le sue più recenti innovazioni nel campo dei monitor gaming ad alte prestazioni. Al centro della kermesse ci sono stati i nuovi modelli della gamma AGON PRO QD-OLED, progettati per offrire ai gamer una combinazione senza precedenti di velocità, precisione visiva e immersività, rispondendo alle esigenze sia delle competizioni esports professionali sia dei titoli AAA più esigenti.

Il primo modello di punta è l'AGON PRO AGP346UCSD, un monitor ultrawide da 34 pollici che integra un pannello QD-OLED di quinta generazione con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 360 Hz e un tempo di risposta GtG di appena 0,03 ms. Grazie al formato WQHD in 21:9 e alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, questo display amplia il campo visivo periferico garantendo al contempo un contrasto eccezionale e colori estremamente vividi e realistici.

Accanto alla versione ultrawide debutta l'AGON PRO AGP497UCZD, un imponente superwide da 48,9 pollici in formato 32:9 che offre lo spazio visivo equivalente a due monitor QHD da 27 pollici eliminando qualsiasi interruzione dovuta alle cornici centrali. Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, questo display si rivela ideale per i simulatori di guida e i giochi open-world, trasformandosi all'occorrenza in un efficiente hub per la produttività grazie allo switch KVM integrato e alla ricarica rapida USB-C Power Delivery da 90 W.

Entrambi i monitor QD-OLED principali saranno disponibili a partire da settembre 2026 al prezzo consigliato di 999,00 euro ciascuno, protetti da una garanzia di tre anni che include la copertura contro il fenomeno del burn-in.