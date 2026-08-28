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Canon aggiorna la gamma Cinema EOS: firmware gratuito per EOS C80 ed EOS C400

La nuova versione introduce la modalità Cinema Exposure Mode, ottimizzazioni avanzate per la gestione delle alte luci e una compatibilità ampliata con i più recenti obiettivi Cine Servo.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 16/09/2026

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Canon ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware gratuito dedicato alle videocamere professionali EOS C80 ed EOS C400, pensato per offrire significativi miglioramenti in termini di qualità dell'immagine, fluidità dei flussi di lavoro e compatibilità hardware. Al centro di questo pacchetto di aggiornamenti spicca l'introduzione della Cinema Exposure Mode, una funzione sviluppata specificamente per ottimizzare la resa delle alte luci nelle riprese effettuate con valori superiori agli ISO base, spingendosi fino a due stop, e per fornire un menu della videocamera più snello e ottimizzato per le riprese in log, garantendo ai professionisti una flessibilità superiore in condizioni di illuminazione complesse.

In particolare, la EOS C400 beneficia di ulteriori migliorie mirate a semplificare l'utilizzo quotidiano e a ottimizzare i flussi operativi negli ambienti broadcast e live. Tra queste spicca la funzione Auto Exposure Ramping Compensation, progettata per garantire un funzionamento fluido e senza interruzioni quando si utilizzano gli obiettivi Cine Servo supportati. L'aggiornamento amplia inoltre l'ecosistema professionale introducendo una compatibilità avanzata con il rivoluzionario obiettivo CN30x40 Cine Servo, consolidando l'integrazione nell'intero portfolio di imaging Canon e offrendo nuove opportunità espressive alle troupe di produzione. Distribuito senza alcun costo aggiuntivo, questo aggiornamento testimonia il costante impegno dell'azienda nel supportare i filmmaker professionisti nel corso del tempo, garantendo piattaforme sempre all'avanguardia e in linea con le reali esigenze del settore.



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